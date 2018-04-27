Ещё
6,1-дюймовый iPhone не получит 3D Touch
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин поблагодарил россиян за понимание
Путин поблагодарил россиян за понимание

6,1-дюймовый iPhone не получит 3D Touch 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Компания Apple готовит к выпуску в 2018 году в качестве одной из новинок 6,1-дюймовый iPhone с LCD-экраном. Согласно новым сведениям от аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известного своими связями с цепочкой поставок производителей, модель не получит поддержки функции распознавания силы нажатия 3D Touch.
Производитель пойдёт на такой шаг ради удешевления смартфона. По словам аналитика, в iPhone с LCD-экраном будет использоваться технология CGS (Cover Glass Sensor), что позволит переместить сенсорный модуль с панели дисплея на стеклянное защитное покрытие. В результате, тачскрин должен оказаться легче и более устойчивым к ударам. Впрочем такая технология сделает экран дороже на 15% — 26 долларов вместо прежних 23. Для компенсации этой разницы в цене и было решено пожертвовать 3D Touch.
Два других смартфона 2018 года, OLED-модели iPhone X диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, пока не будут использовать технологию CGS и сохранят поддержку 3D Touch. С 2019 года Apple внедрит CGS во все модели своих смартфонов, лишив их 3D Touch.
Ferra.ru: последние новости
Смартфон Nokia X6 с двойной камерой Zeiss дебютирует 27 апреля Рассекречены характеристики флагманского HTC U12 Недорогой конкурент iPhone X: обзор смартфона Oppo F7 с «бровью» и крутыми камерами
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине191
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН27
Джигарханян захотел умереть дома48
Путин заявил о новом Атласе мира68
Мы должны «дожать» Россию760
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение