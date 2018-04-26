Samsung выпустит еще одно устройство, которое будет следить за вами

«Умная» колонка Bixby Speaker от Samsung сможет определять местоположение своего владельца в пределах нескольких квадратных метров, узнал PatentlyMobile. За это будет отвечать выделенная система поиска, состоящая из датчиков и микрофонов, сканирующих пространство на предмет присутствия людей.

Наличие датчиков, способных понять, в какой части комнаты находится владелец колонки, позволит ей более эффективно конфигурировать звучание, направляя его в нужную сторону. Похожим образом функционирует HomePod, определяя, впрочем, только препятствия, мешающие выходу звука.

Кроме биометрических сенсоров, Bixby Speaker может получить встроенный барометр и термометр. С их помощью колонка будет определять температуру окружающей среды и атмосферное давление, давая пользователю рекомендации относительно способов изменения микроклимата в комнате.

Bixby Speaker — первая «умная» колонка Samsung Electronics, релиз которой состоится до конца текущего года. Устройство, будучи оснащенным голосовым ассистентом Bixby и качественными динамиками, сможет одновременно исполнять роль персонального консьержа и аудиосистемы.

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