Извлекать USB-флешку безопасно — для чего это нужно?

Есть ли смысл в безопасном извлечении устройств или это лишь пережиток прошлого? Давайте разберемся.

Подключенное к компьютеру оборудование, например, USB-флешки, карты памяти и внешние жесткие диски, по правилам следует отключать через функцию «Безопасное извлечение устройства».

Что происходит: если вы не пользуетесь этой функцией и просто вытаскиваете USB-накопитель из компьютера, дело может дойти до потери данных. До тех пор, пока вы не выполните безопасное извлечение устройства, у компьютера остается свободный доступ к нему и при некоторых обстоятельствах ПК может попытаться продолжить запись данных в момент извлечения.

Как это делается: когда к вашему компьютеру подключается внешнее оборудование, на панели задач появляется соответствующий символ. Кликните на него, чтобы увидеть все внешние устройства. Найдите в списке нужный USB-накопитель и щелкните по нему. После этого на экране появится уведомление о том, что оборудование может быть безопасно извлечено.

Пример: если вы подключите флешку к компьютеру, скопируете на нее Word-документ и вытащите накопитель, никакие данные не потеряются. Однако если файл был открыт ранее, а затем перезаписан, быстрое извлечение может привести к потере новой информации.

Внешние жесткие диски: эти устройства всегда надо отключать через безопасное извлечение устройства. Если вы просто отсоедините внешний диск от компьютера, ПК может принять это за системный сбой.

Вывод: даже если вы считаете функцию безопасного извлечения лишней, не стоит ей пренебрегать. При отсоединении USB-накопителей ошибки встречаются довольно редко, но в случае с внешними жесткими дисками безопасное извлечение обязательно.

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