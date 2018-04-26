Насколько успешными оказались Galaxy S9 и S9+. Ответ в цифрах

Samsung представила новое поколение флагманов в конце февраля. Galaxy S9 и S9+ получили защиту от воды, продвинутые камеры с регулируемой диафрагмой, замедленную съёмку видео и AR Emoji, которые могли быть значительно лучше. Смартфоны продаются больше месяца, поэтому можно подвести промежуточный итог их популярности.

Данными о продажах Galaxy S9 и S9+ поделились сотрудники Canalys. Новые флагманы не установили рекорд, но при этом и не проиграли предыдущему поколению. Об этом сообщает Phone Arena.

В течение месяца Samsung реализовала 8 миллионов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Цифра совпадает с результатами линейки S8 и отстаёт от популярности флагманов 2016 года. За аналогичный период Samsung продала больше 9 миллионов Galaxy S7 и Galaxy S7 edge.

При этом аналитики прогнозируют улучшение ситуации. По их версии, в течение года Samsung продаст 45 миллионов Galaxy S9 и S9+. Это обгонит показатели S8 и S8+ как минимум на 4 миллиона устройств.

Таким образом Galaxy S9 не стал лидером внутреннего забега Samsung. Поразмышлять о причинах сложившейся ситуации можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.