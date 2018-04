Смартфон HTC U12 может стать эксклюзивом оператора Verizon 

HTC все еще не представила свой флагман 2018 года, но это должно случиться в ближайшие пару месяцев. По предварительным данным, название у флагмана будет HTC U12 Plus, что вызывает легкое недоумение. В минувшем году, например, основной флагман вышел в первой половине года и имел название HTC U11, тогда как модель U11 Plus была представлена только осенью. Предполагалось, что других флагманов помимо U12 Plus в текущем году не будет, но вдруг на официальном сайте мобильного оператора Verizon появились записи, указывающие совсем на другое.