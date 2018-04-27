Смартфон HTC U12 может стать эксклюзивом оператора Verizon

HTC все еще не представила свой флагман 2018 года, но это должно случиться в ближайшие пару месяцев. По предварительным данным, название у флагмана будет HTC U12 Plus, что вызывает легкое недоумение. В минувшем году, например, основной флагман вышел в первой половине года и имел название HTC U11, тогда как модель U11 Plus была представлена только осенью. Предполагалось, что других флагманов помимо U12 Plus в текущем году не будет, но вдруг на официальном сайте мобильного оператора Verizon появились записи, указывающие совсем на другое.

HTC U12 выйдет с 6-дюймовым экраном разрешения WQHD, выполненным по безрамочной технологии. Дисплей будет защищен стеклом Gorilla Glass. Операционная система в смартфоне — Android 8.0 Oreo с оболочкой HTC Sense. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 3500 мАч. Характер камер среди спецификаций не указан, но смартфон сможет записывать видео в разрешении 4K.

Среди прочих характеристик приводится поддержка Bluetooth 5.0, быстрой зарядки Quick Charge 1.0 (вероятно имеется в виду 4.0), влагозащита по стандарту IP68. Кроме того, заявлено наличие технологии HTC USonic. Мобильная платформа, к сожалению, не указывается, но вряд ли это будет что-то иное, кроме Snapdragon 845.

Вероятнее всего, HTC U12 с сайта Verizon должен представлять собой операторскую версию основного флагмана U12 Plus, но с уменьшенным экраном. HTC хорошо знает объемы продаж своих моделей. По всей вероятности, продажи смартфона U11 с меньшим экраном оказались хуже, чем в случае модели Plus, и HTC отказалась от ее выпуска, но оставила возможность заказать ее преемника для продажи мобильным операторам.