Ещё
Рассекречены характеристики флагманского HTC U12
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рассекречены характеристики флагманского HTC U12 

Ferra.ru 44 минуты назад
Американский оператор Verizon раскрыл основные технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона HTC U12, пока не представленного официально.
Данные появились на платформе Verizon Open Development, предназначенной для поощрения разработки новых продуктов, приложений и сервисов. По данным источника, HTC U12 выполнен в безрамочном дизайне, на изображение обращать внимание не стоит, это прошлогодний HTC U11.
Он оснащается 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением WQHD, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с HTC Sense. Поддерживается LTE, Bluetooth 5.0, предусмотрена защита от воды на уровне IP68.
Согласно более ранним утечкам, флагманский смартфон HTC под кодовым названием Imagine получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Разработка HTC U12 несколько задержалась и его дебют был отложен с конца апреля на май 2018 года.
Ferra.ru: последние новости
Наследник iPhone SE показался на видео Huawei назначила анонс смартфона Honor 10 на 19 апреля Недорогой конкурент iPhone X: обзор смартфона Oppo F7 с «бровью» и крутыми камерами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях385
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии40
Собчак смогла договориться с Киевом343
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»63
Россия успокоила «запуганных» морпехов США65
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение