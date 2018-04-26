Стали известны участники тестирования OPPO F7 от AndroidInsider.ru

До старта спецпроекта, в котором вместе с вами мы будем разбираться в особенностях смартфона OPPO F7, остается совсем немного времени, и мы, как и обещали, отобрали самых активных участников сообщества AndroidInsider.ru, которым дадим на тест по одному смартфону.

Итак, вот 10 счастливчиков, которые смогут принять участие в спецпроекте:

Иван Рубцов

Далер Буранов

Георгий Жигулин

Андрей Феклюнин

Василиса Богданова

Владислав Баранов

Юлия Шолмина

Ирина Дичковская

Мы скоро свяжемся с участниками и сообщим, как они смогут забрать свои смартфоны. В течение десяти дней они смогут пользоваться ими и составлять свое мнение. Когда мнение будет сформировано, достаточно будет поделиться им с нашей редакцией. Напоминаем, что все участники тестирования смогут оставить устройства и продолжать ими пользоваться уже за рамками спецпроекта.

За новостями спецпроекта можно следить на странице oppo.androidinsider.ru.