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Стали известны участники тестирования OPPO F7 от AndroidInsider.ru
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Стали известны участники тестирования OPPO F7 от AndroidInsider.ru 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
До старта спецпроекта, в котором вместе с вами мы будем разбираться в особенностях смартфона OPPO F7, остается совсем немного времени, и мы, как и обещали, отобрали самых активных участников сообщества AndroidInsider.ru, которым дадим на тест по одному смартфону.
Итак, вот 10 счастливчиков, которые смогут принять участие в спецпроекте:
Артем Данилов
Иван Рубцов
Далер Буранов
Георгий Жигулин
Светлана Ковалева
Андрей Феклюнин
Василиса Богданова
Владислав Баранов
Юлия Шолмина
Ирина Дичковская
Мы скоро свяжемся с участниками и сообщим, как они смогут забрать свои смартфоны. В течение десяти дней они смогут пользоваться ими и составлять свое мнение. Когда мнение будет сформировано, достаточно будет поделиться им с нашей редакцией. Напоминаем, что все участники тестирования смогут оставить устройства и продолжать ими пользоваться уже за рамками спецпроекта.
За новостями спецпроекта можно следить на странице oppo.androidinsider.ru.
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