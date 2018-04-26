Криптовалюта ARK выпустила новый код Core v.2

Команда ARK объявила о том, что они находятся на финальной стадии внутренних испытаний нового кода Core v2, который по их словам уже очень скоро может стать доступным для пользователей.

Перед окончательным выводом нового кода команда ARK планирует привлечь участников дополнительных тестов. Планируется выявить все баги и доработать продукт до идеального состояния.

Известно, что первая итерация нового v2 полностью совместима с v1. Эффективное переключение на работу с новым кодом по протоколу AIP11 будет возможно через проведение хардфорка. Номер блока этого события будет анонсирован только после того, как команда ARK будет полностью уверена в готовности v2.

ARK Core v2 представит пользователям новую динамическую структуру транзакционных комиссий, усовершенствованную систему мультиподписи, систему транзакций TPS и многое другое. Релиз нового кода будет проходить в два этапа.

В совокупности Core v2, основанный на лучших современных наработках, привнесет в работу системы большое количество позитивных перемен. По словам команды ARK, новый код позволит им пополнить ряды инноваторов области блокчейн-разработок.

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текст: Евгения Лиходей, фото: Shutterstock