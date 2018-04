Когда обновятся до Oreo разные смартфоны? Часть 2

Многих пользователей в первую очередь интересует, будет ли смартфон обновлен до очередной версии ОС. Ведь это означает новую функциональность и оптимизацию программного обеспечения. В 2018 году речь идет об Android Oreo. Относительно немногие Android-смартфоны получают обновление до свежей операционной системы. Но некоторые уже обновлены, другим же девайсам обновление только предстоит, и об этом уже известно.

Новой мобильной операционной системой Android 8.0 Oreo поисковый гигант Google порадовал еще в конце лета минувшего года года. Но до сих пор не так много смартфонов, которые уже получили обновление до этой версии ОС. Большая часть цифровых девайсов продолжает работать на базе версий платформы, выпущенных ранее. В заметке Марка Янсена (Mark Jansen) «When is your phone getting Android 8.0 Oreo? We asked every major manufacturer» («Когда ваш телефон получит Android 8.0 Oreo? Мы спросили у каждого из основных производителей»), которую опубликовал ресурс digitaltrends.com были в том числе даны ответы на вопрос о том, когда обновятся до Oreo девайсы от наиболее известных широкой публике вендоров.

Какие свои смартфоны HTC обновила до Android Oreo?

В текущем году HTC U11 стал одним из первых девайсов, не считая устройств от поискового гиганта Google, программное обеспечение которого обновили до Android Oreo. Бюджетный HTC U11 Life также получил Oreo. Недавно было обновлено ПО и HTC 10. При этом HTC U11 Plus сразу «из коробки» работал под управлением новой версии операционной системы. Последний из телефонов, которым предстояло обновиться (насколько это известно на данный момент), U Ultra, получил обновление в начале марта текущего года.

Уже обновленные до Oreo или изначально работающие на базе этой версии ОС смартфоны HTC: HTC U11, HTC U11 Life, HTC U11 Plus, HTC 10, HTC U Ultra.

Какие умные телефоны Huawei уже получили или еще получат обновление до Android Oreo?

Разблокированная версия Huawei Mate 9 в Соединенных Штатах уже получила обновление до Oreo. Началось также обновление предлагаемых на мировом рынке моделей Huawei P10. Остается непонятным, какие смартфоны, кроме вышеназванных, компания Huawei также планирует обновить. Слухи указывают на то, что обновление до Oreo может быть со временем получено также P9 и P9 Plus.

Обновление до Oreo девайсов от Huawei предоставляется посредством программной оболочки EMUI 8. Актуальные флагманы компании, Mate 10 и Mate 10 Pro, были выпущены с Android 8.0 Oreo.

Девайсы от Huawei, которые уже обновлены до Oreo: Huawei Mate 9 (разблокированная версия в США), Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei P10 Lite.

Смартфоны от Huawei, которым, по слухам, предстоит обновиться до Oreo: Huawei P9, Huawei P9 Plus.

Обновление каких смартфонов Lenovo до Android Oreo было подтверждено?

Среди ранее представленных Lenovo умных телефонов также есть такие девайсы, которым предстоит обновиться до Android Oreo. Компания включила в список девайсов, которые будут обновлены, некоторые смартфоны линейки K. Но ранее июня 2018 года обновление предоставлено не будет.

Смартфоны Lenovo, которые обновят до Oreo: Lenovo K8, Lenovo K8 Note, Lenovo K8 Plus.

Какие девайсы LG уже обновились до Oreo, а каким обновление только предстоит?

В текущем году остается еще только ждать, чтобы узнать, какими будут планы LG по обновлению программного обеспечения ее устройств. В минувшем году LG V20 был в числе первых девайсов, выпущенных сразу с Nougat. К сожалению, с LG V30 этого не повторилось, но обновление LG V30 было предоставлено в сетях операторов Verizon , Sprint и AT&T . Оператор T-Mobile также подтвердил, что смартфонами LG G5, V20 и V30 Plus будет получено обновление до Oreo. V30 и G6 сделают даже шаг вперед — эти девайсы будут обновлены до версии Android 8.1. Подтверждено апрельское обновление LG G6 в Корее . Девайсы на других рынках будут обновлены несколько позже.

Смартфоны LG, уже работающие под управлением Oreo: LG V30.

Умные телефоны LG, которые ожидает обновление до Oreo: LG G6, LG G5, LG V20, LG V30 Plus.

Какие смартфоны Motorola обновили и обновят до Oreo?

Хотя Motorola уже не так быстро, как прежде, предоставляет обновления для своих девайсов, но компания до сих пор рассказывает о своих планах и остается одним из лучших вендоров Android-телефонов по обеспечению своих продуктов обновлениями.

В сентябре минувшего года Motorola анонсировала, какие из ее телефонов будут обновлены до Android 8.0 Oreo.

Далеко не каждый из ее смартфонов обновится до новой версии ОС. В числе девайсов, обновление которых предстоит, нет ни Moto G4, ни Moto E4. Что же касается Moto G4 Plus, то его обновят, но со временем.

Представителем Motorola в блоге отмечалось:

В рамках нашей общей практики для линейки Moto G [эти девайсы] получают одно значительное обновление ОС на девайс, таким образом он изначально не планировался для Android O. Но для нас является важным держать наши обещания, поэтому, в дополнение к обновлению до N, которое им уже получено, мы также обновим Moto G4 Plus до Android O. Поскольку это незапланированное обновление, его осуществление займет некоторое время для того, чтобы соответствовать нашему графику, мы обновим нашу страницу программного обновления, когда у нас будет дополнительная информация.

Android-телефоны Motorola, которые уже обновлены до Oreo: Moto Z2 Force (в сетях операторов T-Mobile, AT&T и Sprint), Moto X4, Moto Z Play.

Android-телефоны Motorola, которыми будет получено обновление до Oreo: Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, Moto Z Play Droid, Moto Z2 Play, Moto Z2 Force (в сетях других операторов), Moto G4 Plus, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5S Plus.

Девайсы OnePlus, обновленные до OxygenOS 5 на основе Oreo

OnePlus выпустила OxygenOS 5, которая базируется на Android 8.0 Oreo для своих смартфонов OnePlus 3 и 3T. OnePlus 5, как и недавно представленный OnePlus 5T, были обновлены в начале февраля текущего года. Эти девайсы также получают обновление до Android 8.1 Oreo. К сожалению, более старые девайсы, такие как OnePlus 2 и X, похоже, обновляться не будут.

Какими телефонами OnePlus получено обновление до Oreo: OnePlus 5T, OnePlus 5, OnePlus 3, OnePlus 3T.

Единственный смартфон Razer обновлен до Oreo

На сегодняшний день у бренда Razer есть только один телефон. И Razer Phone уже получил обновление, которое делает его девайсом, работающим под управлением Android 8.1 Oreo. Подобно Essential Phone, Razer Phone пропустил обновление до версии 8.0 и сразу был обновлен до версии 8.1.

Razer уже обновила до Oreo: Razer Phone.

Когда обновятся до Oreo разные смартфоны? Часть 1