Когда обновляются до Oreo смартфоны Samsung, Sony и ZTE?

Целый ряд умных телефонов от Samsung уже обновлен до Android Oreo. Некоторым другим девайсам от лидера рынка смартфонов обновление еще предстоит. Компания Sony предусмотрела обновление до Oreo значительного числа своих смартфонов. Тем временем ZTE была бы рада обновить до очередной версии ОС все свои смартфоны, если бы это было возможным.

Мобильная ОС Android 8.0 Oreo была выпущена поисковым гигантом Google в августе минувшего года. Но и на сегодняшний день большинство мобильных девайсов работают под управлением более ранних версий платформы, и только некоторые смартфоны уже были обновлены до Android Oreo. Большинство смартфонов так и работает под управлением более ранних версий ОС. Когда ожидать обновления смартфонов от Samsung, Sony и ZTE? Более подробно эта тема была рассмотрена Марком Янсеном (Mark Jansen) в заметке «When is your phone getting Android 8.0 Oreo? We asked every major manufacturer» («Когда ваш телефон получит Android 8.0 Oreo? Мы спросили у каждого из основных производителей»), опубликованной ресурсом digitaltrends.com.

Как обновляются до Android Oreo смартфоны Samsung?

Samsung продолжает обновлять ряд своих девайсов до Android Oreo. Согласно сообщению турецкого веб-сайта Guncel Miyiz, принадлежащего компании Samsung, обновление Galaxy S7 and S7 edge начнется в Турции 18 мая 2018 года. Можно предположить, что и на других рынках обновление начнет предоставляться вскоре после этого. Отмечается также, что Galaxy A7 и A3 2017 будут обновляться в июне. При этом ничего не говорилось о модели A5 2017, которая начала получать обновление в Соединенных Штатах

Пользователи Note 8 получают обновление после пользователей Galaxy S8. Компания Samsung в списке изменений сообщила также подробности, показывающие, чего пользователи могут ожидать от обновления. Неизвестно, касается ли это всех смартфонов, которые получат обновления. Можно лишь предположить, что многие из этих особенностей будут одинаковы для различных девайсов.

Турецкий веб-сайт компании Samsung подтвердил, какие девайсы компании получат обновление до Oreo. В число этих смартфонов, как уже отмечалось выше, входят и модели Galaxy S7, и флагманы линейки Galaxy S 2017 года. Несколько позже появился список и на канадском веб-сайте компании Samsung. Он включает в себя указание времени выхода обновлений. При этом, разумеется, следует помнить, что это время, вероятнее всего, является временем обновлений, которые будут предоставляться в Канаде . Таким образом, вероятны отличия во времени выхода обновлений на других рынках.

Интересно отметить, что этот список не включает в себя Galaxy S6, предстоящее обновление которого, как отмечается дополнительно, ранее подтверждалось на странице поддержки оператора T-Mobile. Речь шла о предстоящем получении значительного обновления операционной системы моделью Galaxy S6 Edge. Согласно сообщению ресурса Trusted Reviews, обновиться предстояло также программному обеспечению Note 5. Вероятность того, что эти девайсы получат обновление до Oreo, остается, но отсутствие официальных сообщений об этом дает основания для сомнений в этом.

Перспективы обновления до Oreo смартфонов Galaxy S7, S7 edge и A7 ранее уже рассматривались.

Уже обновленные до Oreo умные телефоны Samsung: Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy S8 Active (в сети оператора AT&T ), Samsung Galaxy Note 8 (обновление предоставляется), Samsung Galaxy A5 2017.

Смартфоны Samsung, предстоящее обновление которых до Oreo было подтверждено: Samsung Galaxy S7 (май 2018 года), Samsung Galaxy S7 Edge (май 2018 года), Samsung Galaxy A3 2017 (июнь 2018 года), Samsung Galaxy A7 2017 (июнь 2018 года), Samsung Galaxy Xcover 4 (вторая половина 2018 года), Samsung Galaxy A8 2018 (вторая половина 2018 года), Samsung Galaxy J3 Emerge (вторая половина 2018 года).

Смартфоны Samsung, которые, по слухам, могут обновить до Oreo: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy Note 5.

Какие смартфоны Sony уже обновила до Android Oreo, а какой девайс еще обновит?

Смартфоны Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact «из коробки» работают под управлением операционной системы Android Oreo, но компания не остановилась на этом. Более того, компания опубликовала полный список девайсов, обновление которых до Oreo предусмотрено.

В этом списке и флагманы, такие как Xperia XZ Premium, и смартфоны среднего класса, к которым, к примеру, относится Xperia X Compact, и даже подобные Xperia XA1 Ultra Android-телефоны начального уровня. Обновление до Oreo предусмотрено даже для Xperia Touch — смарт-проектора, работающего под управлением Android. Как отмечает Sony, время и доступность обновлений будет зависеть от рынка и оператора.

Sony исторически хорошо обновляет свои умные телефоны. В прошлом Xperia X Performance стал одним из первых телефонов, обновленных до Nougat немногим более чем спустя три месяца после релиза. Компания рассматривалась в качестве одного из наиболее быстро предоставляющих обновления партнеров Google. Предстоящие к выходу девайсы компании Sony XA2, XA2 Ultra и L2 будут поставляться с предустановленной ОС Android Oreo.

Как сообщается со ссылкой на gsmarena.com, компания ранее подтвердила, что с обновлением до Oreo в смартфонах перестанут работать какие-либо ночные режимы, снижающие синий свет дисплеев телефонов. Таким образом, тем пользователям, которые любят с комфортом взаимодействовать со своими цифровыми девайсами по ночам, придется воспользоваться сторонними приложениями, обеспечивающими необходимую функциональность.

Смартфоны Sony, обновление которых до Oreo уже предусмотрено: Xperia XZ Premium, Xperia XZ, Xperia XZs, Xperia X Performance, Xperia X Compact, Xperia X, Xperia XA1 Plus, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra.

Смартфоны Sony, обновление которых до Oreo подтверждено: Xperia Touch.

Что известно об обновлении до Android Oreo смартфонов ZTE?

ZTE не говорила о том, какие ее телефоны получат обновление до Oreo, и когда к компании обратились за уточнениями, ее представитель ответил следующее:

Мы определяем, получит или нет девайс новейшее обновление, для каждого девайса. Мы очень открыты к рассмотрению переноса Android O на все наши девайсы, но, поскольку существуют возможности аппаратного обеспечения девайса и требования оператора, это определяет, насколько быстро мы способны осуществить то, что мы можем, и определяет актуальные временные рамки, когда это будет на девайсе.

Ранее ZTE обновила Axon 7 до Nougat (версии 7.1.1) и одновременно добавила поддержку Daydream VR. Остается лишь надеяться, что традиция будет продолжена и с Oreo. Отмечается, что программа бета-тестирования Oreo для Axon 7 от ZTE уже началась. И можно предположить, что она распространится и на Axon 7 Mini. Существует также вероятность обновления до Oreo сравнительно нового смартфона ZTE Axon M.

Смартфон ZTE, обновление которого до Oreo подтверждено: ZTE Axon 7.

Когда обновятся до Oreo разные смартфоны? Часть 1 Когда обновятся до Oreo разные смартфоны? Часть 2 В Telegram-чате читатели могут обсудить различные особенности обновлений до Android Oreo умных телефонов от Samsung, Sony и ZTE.