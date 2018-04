Когда обновляются до Oreo смартфоны Samsung, Sony и ZTE? 

Целый ряд умных телефонов от Samsung уже обновлен до Android Oreo. Некоторым другим девайсам от лидера рынка смартфонов обновление еще предстоит. Компания Sony предусмотрела обновление до Oreo значительного числа своих смартфонов. Тем временем ZTE была бы рада обновить до очередной версии ОС все свои смартфоны, если бы это было возможным.

Мобильная ОС Android 8.0 Oreo была выпущена поисковым гигантом Google в августе минувшего года. Но и на сегодняшний день большинство мобильных девайсов работают под управлением более ранних версий платформы, и только некоторые смартфоны уже были обновлены до Android Oreo. Большинство смартфонов так и работает под управлением более ранних версий ОС. Когда ожидать обновления смартфонов от Samsung, Sony и ZTE? Более подробно эта тема была рассмотрена Марком Янсеном (Mark Jansen) в заметке «When is your phone getting Android 8.0 Oreo? We asked every major manufacturer» («Когда ваш телефон получит Android 8.0 Oreo? Мы спросили у каждого из основных производителей»), опубликованной ресурсом digitaltrends.com.