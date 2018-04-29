Еще один Galaxy Note обновляют до Oreo

В Сети постоянно появляются сообщения о том, что до Android Oreo обновляют еще один (или даже не один) мобильный девайс. В особенности широкой аудитории интересно все, что касается обновления до очередной версии ОС смартфонов от Samsung, устройства которой пользуются огромной популярностью. Тем более если речь идет, как в новом сообщении, об одной из ранее выпущенных версий флагманского фаблета Galaxy Note. Кроме того, в Сети появились дополнительные подробности, касающиеся преимущественно дисплея грядущего Galaxy A6 (2018).

Смартфоны Samsung Galaxy Note Fan Edition (FE) начали получать обновление до Android 8.0 Oreo в Южной Корее . Речь идет о переработанной версии Galaxy Note 7. Это означает, что и обновления для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge ждать осталось недолго. Более подробно новое сообщение было рассмотрено Абиджитом (Abhijeet) на страницах ресурса sammobile.com в контексте дополнительных, опубликованных ресурсом phonearena.com подробностей.

Обновление Samsung Galaxy Note Fan Edition (FE) до Android Oreo

Обновляются варианты Samsung Galaxy Note Fan Edition для LG Uplus и SK Telecom. Другие ведущие южнокорейские операторы также станут вскоре предоставлять обновление. К сожалению, пока не было сказано ничего о тех функциях и изменениях, которые коснутся флагманских смартфонов 2016 года от компании Samsung. Будет ли пользовательский интерфейс значительно отличаться от интерфейса Galaxy S8, Galaxy Note 8 и Galaxy S9+? Дополнительно также отмечается, что обновление включает в себя патч безопасности за апрель 2018 года.

По сравнению с Galaxy Note 7 в Galaxy Note Fan Edition есть определенные отличия. Чипсет был заменен с Snapdragon 820 на Snapdragon 821. Кроме того, были заменены и батареи на 3500 мАч, ставшие причиной отзыва с рынка смартфонов Galaxy Note 7. В Galaxy Note Fan Edition нашел себе применение аккумулятор меньшей емкости — 3200 мАч. Особенности этого аккумулятора ранее уже рассматривались.

Как уже рассматривалось ранее, целый ряд смартфонов от лидера рынка девайсов этой популярной категории будет обновлен до новой версии мобильной операционной системы.

Обновят ли Galaxy S6 и Note 5 до Android Oreo?

Турции флагманы Galaxy S7 и S7 edge начнут обновляться до Oreo с 18 мая 2018 года. Об этом сообщалось принадлежащим Samsung турецким сайтом guncelmiyiz.com. Вероятно, пройдет совсем немного времени и Galaxy S7 и S7 edge станут обновляться до новой версии ОС и на других рынках.

В список устройств, которым предстоит обновиться до Oreo, не включались Galaxy S6. Но ранее на странице поддержки оператора T-Mobile отмечалась перспектива обновления до Oreo смартфона Galaxy S6 Edge. Как дополнительно сообщалось ресурсом trustedreviews.com еще в феврале текущего года, обновление программного обеспечения ждет и такие умные телефоны от компании Samsung, как Galaxy S6 и Note 5. Но уверенности в этом обновлении нет, поскольку официальные сообщения о нем отсутствуют.

Дополнительное сообщение о Galaxy A6 (2018)

Компания Samsung не только обновляет свои выпущенные ранее умные телефоны до новой версии операционной системы, но и готовит к выпуску очередные версии девайсов. В Сети за последнее время уже не раз появлялись сообщения о двух смартфонах Galaxy A6 (2018). И сейчас появились дополнительные предполагаемые подробности о Galaxy A6 (2018). Рассмотренное Виктором (Victor) на страницах ресурса gsmarena.com новое сообщение касается некоторых вероятных технических характеристик еще не анонсированного компанией Samsung устройства.

Рассматриваемый умный телефон, вероятно, оснастят 5,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+. Дополнительно об экране еще не представленного широкой публике смартфона можно сказать, что он станет относиться к семейству Infinity Display, популяризированному южнокорейским технологическим гигантом в его новых флагманах. Дисплей Galaxy A6 (2018) не будет изогнут по сторонам. При этом он станет высоким, с соотношением сторон 18,5:9. В числе его дополнительных особенностей отмечаются также закругленные углы.

В рамках сообщения о характеристиках новинки речи не шло о том «железе», которое расположится в корпусе рассматриваемого девайса. Ожидается, что базовая версия Galaxy A6 (2018) станет базироваться на чипсете Exynos 7870, который станет в ней сочетаться с 3 или 4 гигабайтами оперативной памяти. Версия большего размера — Galaxy A6+ (2018) с 6-дюймовым FullHD+-дисплеем — будет, вероятно, укомплектована мобильной платформой Snapdragon 625. Рассмотренное сообщение не добавило новой информации о ценах двух предстоящих к выпуску смартфонов Galaxy A6.

Обновление Galaxy Note Fan Edition (FE) до Android Oreo и особенности еще не дебютировавших моделей Galaxy A6 (2018) читатели могут обсудить в Telegram-чате.