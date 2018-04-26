ASUS представляет новый бренд видеокарт AREZ

Компания ASUS представила новый бренд AREZ, под которым будут выпускаться видеокарты с графическими процессорами Radeon RX. Продажи первых моделей стартуют в мае. Выход в свет ожидают два десятка видеокарт. Новые видеокарты изготавливаются по уникальной, полностью автоматизированной производственной технологии Auto-Extreme с применением компонентов Super Alloy Power II и технологий MaxContact и FanConnect II.

MaxContact позволяет сделать поверхность медного основания радиатора в 10 раз более гладкой, что, в свою очередь, помогло вдвое увеличить площадь его соприкосновения с поверхностью графического процессора для еще более эффективного отвода тепла. FanConnect II означает, что на видеокарте имеется пара 4-контактных разъемов для подключения корпусных вентиляторов с регулировкой по ШИМ или напряжению. Изменение их скорости осуществляется на основе температуры центрального и графического процессора — автоматически.

Кроме того, пользователю предоставляется возможность гибкой настройки алгоритма регулировки вручную. Для настройки параметров видеокарт предусмотрен специально разработанный комплекс программного обеспечения.

Источник: ASUS

Фото: ASUS Опрос: Какая видеокарта у вашего ПК? Дискретная Интегрированная Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлена самая компактная внешняя видеокарта для ноутбуков