Цена Apple Watch Series 3 в России упала ниже 23 000 рублей

Умные часы Apple Watch Series 3 становятся все более популярными не только в России , но и во всем мире. Количество проданных часов стремительно растет: за прошлый год оно возросло аж на 3 миллиона устройств (или 60%), что является рекордом для всего рынка носимой электроники. Статистика положительно отражается и на покупателях — на фоне высокого спроса магазины снижают цены на Apple Watch Series 3, исключением не стала и Россия.

За последнее время стоимость минимальной версии Apple Watch Series 3 (с экраном 38 мм и GPS) упала ниже 23 000 рублей, и это настоящий рекорд стоимости данных часов в России. Сократился разрыв в цене между версией 38 мм и 42 мм: чтобы купить модель с экраном побольше, достаточно доплатить всего 1500 рублей.

Apple Watch Series 3 стали первыми умными часами от Apple, которые поддерживают сети LTE, но компания официально пока не продает версию с модулем сотовой связи в России. Что не мешает купить ее в других магазинах, тем более стоимость данной модели в сравнении с обычной GPS лишь на несколько тысяч рублей больше. Цветовых исполнений масса — от золотого корпуса с розовым ремешком до серебряного с ремешком «белая ракушка».

В ассортименте Apple Watch есть не только версии с алюминиевым корпусом, но и также из нержавеющей стали — последний прочнее и более устойчив к царапинам, к тому же «в комплекте» с ним идет сапфировое стекло. Одной из самых стильных версий, безусловно, является черная с таким же ремешком: она не только выглядит круто, но и еще идет в комплекте с GPS и модулем сотовой связи. Стоит чуть больше 40 000 рублей за версию с дисплеем 38 мм и около 45 000 рублей за старшую модель.

Помнится, было время, когда специальные версии Apple Watch стоили 500 000 рублей и выше, но оно осталось позади. Та же модель с керамическим корпусом обойдется в 93-95 000 рублей в зависимости от цвета корпуса и ремешка (есть и белая керамика, и серая). Все версии поставляются с большим экраном 42 мм.

А если Apple Watch уже есть?

В этом случае можно рассмотреть покупку различных аксессуаров для умных часов от Apple, ведь подходят они к любым поколениям Apple Watch. Например, стильная док-станция COTEetCI позволяет заряжать все гаджеты, и не только от Apple. В этот док стоимостью всего 4299 рублей включен коннектор Lightning, беспроводная площадка для зарядки Apple Watch, а также целых три USB-порта для подключения других устройств. Останется только выбрать цвет (серебристый, розовый, золотой).

Конечно, доступных аксессуаров для Apple Watch Series 3 (и не только) гораздо больше: есть ремешки, зарядки, а также чехлы, защитные пленки и другие аксессуары для защиты умных часов. Посмотрите, вдруг найдете что-то интересное.

Благодарим магазин i-Ray.ru за помощь в создании материала.