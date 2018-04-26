Покупка проектора: на что следует обратить внимание

Применение: для чего нужен проектор? Какие критерии являются решающими для покупки проектора, зависит от его планируемого использования.

Проектор особенно популярен в двух областях применения, чем определяется фокусировка на его различных функциях, напрямую зависящих от использования устройства:

Если вы планируете использовать устройство в качестве домашнего кинотеатра, то на переднем плане для вас находятся разрешение, совместимость с HDCP, возможности 3D, рабочие шумы и контрастность.

Если проектор нужен для презентаций и демонстрационных целей, то особое внимание нужно уделить яркости, возможности потолочного крепления, видео и мультимедийным соединениям и, конечно же, весу переносных устройств.

Проектор для домашнего кинотеатра Домашние кинотеатры в основном устанавливаются в небольших помещениях с низким освещением. Динамический, широкополосный звук, а также резкое и высококонтрастное изображение здесь важнее, чем широкие возможности соединения. Лучшие проекторы для домашнего кинотеатра и для презентаций вы можете подобрать в нашем сводном рейтинге.

Разрешение. Для просмотра в гостиной в гостиной требуется разрешение не менее HD 1920 x 1080 пикселей. Для многих проекторов это разрешение обозначается надписью «1080p».

Соединения. Хотя VGA в основном способна к этому разрешению, для фильмов BluRay требуется цифровое соединение с поддержкой HDCP. Поэтому для проектора требуется соединение HDMI или HDCP-совместимое соединение DVI-I / DVI-D. В этой статье мы подробнее рассказываем как о типах соединений, так и о защите от копирования HDCP. С помощью правильных адаптеров вы также можете модифицировать проектор, как мы показываем в презентации.

Дополнительные функции. Производители проекторов обычно обозначают проекторы с поддержкой 3D-изображений как «DLP 3D», «DLP 3D Ready» или «Full HD 3D». Обратите внимание на эту информацию, если вы не можете обойтись без 3D.

Громкость рабочих шумов. Для небольших помещений, таких как, например, домашняя гостиная, необходим тихий проектор. Таким образом, уровень шума должен быть как можно ниже, так что в тихих видео сценах из проектора не раздается посторонний тревожный шум, лучше всего выбрать устройство с уровнем шума ниже 40 дБ. Не будем обманываться информацией: если уровень шума, указан в режиме ECO, вы можете «докинуть» еще от 6 до 8 дБ, потому что во время воспроизведения фильма шумы проектора будут звучать немного громче. Совет. Значения более 1 сона сопоставимы с 40 дБ или более, поэтому обычно слишком громкие.

Звук. Внутренних громкоговорителей, как правило, недостаточно для насыщенного звука в кинотеатре: они не обеспечивают ни спектральной полосы пропускания, ни пространственного звука, ни звука Dolby Digital, ни DTS.

Контраст. Для того, чтобы воспроизводить резкие контрасты от глубокого черного до яркого белого, ваш проектор для домашнего кинотеатра должен иметь по крайней мере коэффициент контрастности 10000:1.

Интенсивность свечения. Поскольку к атмосфере в кинотеатре также обязательно относится полумрак затемненной комнаты, интенсивность свечения не станет самым важным критерием выбора проектора для домашнего кинотеатра. Интенсивность от 500 люменов будет приемлема.

Совет. Список лучших проекторов для домашнего кинотеатра от CHIP даст вам хороший обзор различных устройств, и проинформирует о других функциях, таких как энергоэффективность и субъективное качество изображения.

Проектор для презентаций На собраниях, конференциях или совещаниях проекторы для презентаций обычно используются в светлых, просторных помещениях и ​​с подклчением различных устройств, поэтому вам нужно ориентироваться на следующие критерии:

Интенсивность свечения: высокая интенсивность свечения обеспечивает хорошие контрасты даже при ярком освещении в помещении. Интенсивность указана в «ANSI люменах». Проектор с интенсивностью около 2000 ANSI люмен можно легко использовать при дневном свете.

Установка: перед покупкой подумайте, должен ли ваш проектор монтироваться на потолке или должен быть портативным. К сожалению, возможность установки под потолком предоставляется далеко не с каждым проектором, так как здесь может отсутствовать крепление и коррекция трапецеидальности. Портативные проекторы должны весить менее 3 кг и в идеале иметь встроенные динамики.

Соединения: поскольку проектор должен будет подключаться к разным компьютерам, наличие большого количества соединений имеет смысл. Наиболее распространенными являются VGA, DVI и DHMI на компьютерах, а также мини-дисплей и Thunderbolt в MAC. Внимание: иногда 15-контактный разъем VGA обозначается как «D-Sub», но здесь нет больше никакой разницы. Камеры часто имеют композитный выход, более новые аналоговые устройства имеют компонентный выход (YUV или YPbPr).

Звук: Разъемы TPC и RCA полезны только в том случае, если проектор будет подключен к звуковой системе или у проектора есть свои динамики. Однако внутренние динамики обычно недостаточны для воспроизведения музыки или звука в средних по размеру и больших помещения.

Дополнительные функции: у многих проекторов есть слоты для USB или карт памяти SD. Таким образом, презентации можно воспроизводить без ноутбука, смартфона или Macbook непосредственно с USB-накопителя. Обратите внимание на совместимость с обычными форматами, такими как PDF, AVI и PPT.

Контраст: из-за яркости окружающего освещения коэффициент контрастности луча менее важен. Для нормального представления достаточно 3000:1.

Разрешение: для презентаций и запуска стандартных программ, как правило, не требуется высокое разрешение.

Для небольших конференц-залов внутренние динамики идеально подходят для воспроизведения речи. Для воспроизведения музыки и фильмов внутренних динамиков обычно не достаточно. Тем более не достаточно их для больших помещений и залов.

Проекторы для презентаций

Старые проекторы имеют только аналоговые соединения, такие как VGA S-video, композитный / RCA и гнездо. Новые модели (как показано здесь) также поддерживают цифровые соединения DVI-D и DVI-I.

Многие проекторы имеют огромное количество соединений. Подумайте хорошенько, что именно вам нужно и …

… без чего вы можете обойтись, потому что есть дешевые адаптеры. Например, YPbPr на S-Video (вверху), RCA на разъеме (справа), DVI на HDMI (внизу слева) и DVI на VGA (в центре).

Особенно для системы домашнего кинотеатра может быть достаточно HDMI для воспроизведения BluRay, и USB и LAN — для дополнительных источников звука и изображения.

Не следует недооценивать возможность использовать кнопки меню на устройстве (если проектор будет в зоне доступа) и пульт дистанционного управления.

Для небольших конференц-залов внутренние динамики идеально подходят для воспроизведения речи. Для прослушивания музыки и просмотра фильмов внутренних динамиков уже не достаточными. Для больших помещений и залов звука только встроенных динамиков недостаточно. Кстати, вы также можете подключить iPad к проектору.

Бюджетное HD-решение

Если вы подбираете недорогую модель проектора для дома с поддержкой разрешения HD, то рекомендуем обратить внимание на вполне бюджетную модель M16 (около 8800 рублей). Она имеет родное разрешение 1280 x 720 (с поддержкой 1080P) и заявленную яркость 1800 люмен. Ресурс работы лампы (СИД, 50W) — 30000 часов.

Размер проецируемого изображения составляет 35 — 150 дюймов. Расстояние проекции может составлять от 1,5 до 6 м. Устройство построено на ОС Android 5.1 и оснащено процессором RK3128 (4 ядра ARM Cortex A7, до 1.5 ГГц).

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