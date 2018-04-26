Тест и обзор ноутбука HP 250 G6: перешел на темную сторону

Хороший процессор, большой и быстрый SSD, но темный дисплей, который можно простить за невысокую стоимость устройства. На что способен ноутбук шестого поколения от HP, расскажут результаты нашего тестирования. Итоги теста Ноутбук HP 250 G6 (2UB93ES#ABD) не показался нам абсолютно убедительным и по результатам тестовых испытаний мы можем отнести его к числу устройств среднего уровня. Наиболее сильные качества модель продемонстрировала в категориях «Производительность» и «Оснащение». Пользователь получает здесь много оперативной памяти, хороший процессор, а также быстрый и большой SSD-накопитель. Критики заслуживает тусклый дисплей, который при этом отличается матовой поверхностью и разрешением Full-HD. Таким образом, при стоимости около 30 000 рублей устройство остается интересным. Преимущества хороший процессор быстрый и большой SSD много интерфейсов есть DVD-бренер Недостатки очень темный дисплей нестандартные устройства ввода Результаты тестирования HP 250 G6 (2UB93ES#ABD) Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 8 из 26 Соотношение цена/качество: 63 Мобильность (25%): 53.3 Оснащение (25%): 90.6 Производительность (15%): 92.8 Эргономичность (15%): 62.5 Дисплей (20%): 64.6 Результаты тестирования Поставьте оценку — 72% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Позитивные аспекты

Максимальное количество рейтинговых баллов HP 250 шестого поколения смог набрать в категориях «Оснащение» и «Производительность». Солидный Intel Core i3 в кооперации с 8 Гбайт оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем образуют очень хороший базис для выполнения повседневных задач. Внимания заслуживает и емкость SSD, не самая рядовая для данного ценового сегмента — 256 Гбайт.

Здесь есть три USB-порта, два из которых поддерживают работу по быстрому стандарту USB 3.0, DVD-бренер, WLAN-модуль стандарта ac и гигабитный Ethernet-порт. Наряду с HDMI-выходом для подключения более старых мониторов или проекторов здесь найдется даже VGA-интерфейс.

Темная сторона продукта

На бумаге характеристики дисплея выглядят хорошо: разрешение Full-HD (1920×1080 пикселей) и матовая поверхность панели — это отлично. Однако результаты наших измерений свидетельствуют о слабой стабильности углов обзора — это означает, что контент на дисплее можно увидеть только при фронтальном просмотре (но это типично для устройств данной ценовой категории).

Максимальная яркость со средним значением 178 кд/м2 тоже оставляет желать лучшего: это один из самых низких показателей, который мы получали в результате тестирования ноутбуков. А значит, с комфортом лэптоп можно использовать только в помещениях без ярких источников света, и точно не на улице под лучами солнца.

У кнопок клавиатуры слишком низкая высота свободного хода, а еще они достаточно гладкие. Впрочем, это дело привычки.

Все протестированные ноутбуки вы найдете в нашем большом рейтинге. СпецпредложенияИз Германии по разумной цене 56 276 ₽ Acer Nitro 5 AN515-51-5344 ohne Betriebssystem 66 404 ₽ MSI GL72M 7REX-1423 FreeDOS 44 248 ₽ HP Pavilion 15-cb006ng ohne Betriebssystem 88 560 ₽ ASUS ROG Strix GL702VM-BA323T i7-7700HQ 16GB 1TB 256GB SSD W10 63 240 ₽ Acer Aspire V 17 Nitro NH. Q25EV.008 ohne Betriebssystem Альтернатива: Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM

В данной ценовой категории вам всегда придется идти на компромиссы. Вопрос лишь в том, что для вас важно, а что нет. Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM (NX.GNTEV.006) предлагает несколько более яркий, но тоже матовый дисплей с хорошим разрешением. Конфигурация накопителей здесь превосходная: SSD емкостью 128 Гбайт для Windows и программ обеспечивает скорость работы, а 1-терабайтный жесткий диск сможет вместить большое количество изображений, видеозаписей и прочих данных. Процессор пассивно охлаждаемый и в целом работает медленнее, но в большинстве ситуаций вы этого не заметите — до тех пор, пока задачи не станут слишком требовательными к ресурсам системы. Компромиссы проявляются в разнообразии интерфейсов: DVD-бренера нет, USB-порты — 1x USB 3.0 и 2x USB 2.0. «Пожилого» VGA-разъема тоже нет. Клавиатура аналогичная, тачпад немного получше, но может показаться таким же «липким», как у модели от HP.

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Обзор и тестирование ноутбука HP 250 G6 (2SX72EA): дешевый и с SSD Характеристики и результаты тестирования HP 250 G6 (2UB93ES#ABD) Соотношение цена/качество 63 Операционная система Windows 10 Home Габариты 38,0 x 25,5 x 2,7 см Вес 2,0 кг Процессор Intel Core i3-6006U (2 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор (Intel HD Graphics 520) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 15,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность глянцевая Дисплей: макс. яркость 178 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 161:1 Дисплей: плотность пикселей 141 dpi Дисплей: распределение яркости 93,5% Емкость накопителя 256 Гбайт Тип накопителя SSD Оптический привод да Аккумулятор: емкость 42 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 8:24 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 6:49 ч:мин Шумность при маск. нагрузке очень тихо Порты USB 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN 1 GBit/s UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы VGA Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование — Тест: PCMark 7 4.421 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 4.592 бал. Результаты тестирования HP 250 G6 (2UB93ES#ABD) Фото: компании-производители, тест-центр Chip