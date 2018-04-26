Rombica NEO Bear — «медвежонок», способный зарядить iPhone и не только

Apple вот уже несколько лет не сворачивает с пути уменьшения толщины iPhone (за редким исключением), что положительно сказывается на опыте эксплуатации, но негативно — на емкости аккумулятора, которую приходится уменьшать. Смартфон по-прежнему стабильно разряжается к концу дня, и спасти его может внешний аккумулятор.

Правда, в последнее время пользователи все чаще сталкиваются с потребностью зарядить не только iPhone, но и iPad (а иногда и Apple Watch), поэтому обычного внешнего аккумулятора на 3-5 тысяч мАч будет недостаточно. В таких случаях желательно иметь минимум 10 000 мАч, а в идеале — еще и два порта USB, чтобы одновременно заряжать несколько устройств.

Какими критериями мы руководствуемся, выбирая подобный аксессуар? Во-первых, он должен быть надежным и поставляться от проверенного производителя. Знающие люди понимают, что заказывать пауэрбанки в сомнительных китайских онлайн-магазинах означает подвергать себя серьезному риску. Мы обратили внимание на новинку от сингапурской компании Rombica, которая выпустила необычный портативный аккумулятор емкостью 10 000 мАч и двумя USB-портами.

В первую очередь, конечно, внимание обращаешь не на технические характеристики, а на внешний вид — Rombica NEO Bear в прямом смысле похож на медведя — те же уши, нос и форма (отсюда и говорящее название устройства). На ощупь он очень приятный, софт-тач-пластик делает свое.

С емкостью у этого «мишки» проблем нет — честные 10 000 мАч, которых хватит, чтобы, например, несколько раз зарядить iPhone. Главное не забывать заряжать сам внешний аккумулятор — сделать это можно с помощью кабеля micro-USB в комплекте. А светодиодный индикатор прямо над ним подскажет, когда необходимо подключить устройство к зарядке.

Выходов у этого аксессуара, как мы сказали, два, с максимальной мощностью 5В/2,4A. Это значит, что вы при желании можете заряжать от него не только iPhone, но и iPad без потери мощности. Причем зарядку обоих устройств можно делать одновременно: подключили — и наблюдаете за тем, как прибавляются деления на индикаторе заряда. А ведь сегодня заряжать нам приходится не только смартфоны и планшеты, но и беспроводные наушники, фитнес-браслеты и многое другое.

Приятным бонусом для NEO Bear является то, что продукт оснащается множественной системой защиты для безопасной зарядки устройств. Это главным образом отделяет его от китайских аналогов, которые не имеют нужных контроллеров и зачастую выходят из строя через некоторое время после покупки, оказывают отрицательное влияние на аккумулятор iPhone или (в худшем случае) воспламеняются. Кстати, цена устройства является вполне доступной для такой категории аксессуаров. Купить портативный аккумулятор NEO Bear можно в интернет-магазине Rombica Store. Кстати, в данный момент в инстаграме производителя @rombica_ru проводится розыгрыш этого энергичного медвежонка — спешите поучаствовать!

Купить Rombica NEO Bear