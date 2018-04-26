Сравниваем Mac Mini и iMac: малыши не для трудной работы

В небольших устройствах, несомненно, есть свое обаяние. Например, Mac Mini очень удобен в дороге или кафе, также его можно при необходимости просто унести на работу и подключить там. Но что делать, если необходимо работать с тяжелой графикой или аудио в высоком качестве? Что же выбрать: большой или маленький Mac? И если маленький, то какой конкретно?

Сравниваем Mac Mini и iMac

Как iMac, так и Mac Mini имеют гладкий, обтекаемый корпус из алюминия.

Оба оснащены двухъядерным процессором Intel с тактовой частотой 1,4 ГГц. Большой iMac может работать с частотой 3.5 ГГц, если его проапгрейтить четырехъядерным процессором, а новый iMac с дисплеем Retina 5K можно разогнать даже до 4,5 ГГц. Однако модернизация может удвоить стоимость моноблока, так как дополнительные фишки для iMac значительно дороже, чем комплектующие для Mac Mini.

Обе модели можно приобрести на выбор или с жестким диском, или с накопителем Fusion Drive, по объему памяти они не отличаются. Но учтите, что у небольшого 21-дюймового iMac более медленный жесткий диск, чем у всех остальных моделей.

Mac Mini и небольшой iMac поставляются с видеокартой Intel HD Graphics из серии 5000 или Intel Iris Graphics. А вот покупая 27-дюймовый iMac или iMac с дисплеем Retina, можно выбрать значительно более производительный графический процессор. Что касается процессора, то для iMac это будет одна из моделей NVIDIA GeForce, а для iMac с дисплеем Retina придется выбирать между AMD Radeon R9 M290X и AMD Radeon R9 M295X с 2 или 4 ГБ памяти.

По количеству портов и установленных приложений Mac Mini и iMac не отличаются друг от друга. Все они оснащены USB 3.0, Thunderbold, Bluetooth, Gigabit Ethernet или поставляются с OS X Yosemite.

Самый маленький iMac оснащен дисплеем Full HD, его старший брат — экраном с разрешением 2560×1440 пикселей, а iMac — дисплеем 5K Retina, имеющим разрешение 5120×2880 пикселей. Если говорить о Mac Mini, то не стоит забывать о том, что к нему придется купить и монитор, а это отдельная статья расходов.

Итак, Mac Mini с тактовой частотой в 1,4 ГГц сегодня можно приобрести приобрести по цене примерно 35 тыс. руб. Самый недорогой iMac с параметрами 21,5 дюйм и 1,4 ГГц можно найти примерно за 65 тыс. руб, однако имеет ли это смысл, если более быстрая модель с процессором, например, 2,8 стоит всего на 10 тыс. руб. дороже.

Вывод CHIP: iMac и Mac Mini

Несомненно, приобретая Mac Mini или маленький iMac, вы получаете отличного помощника и для дома, и для работы. Однако, если перед вами стоят задачи профессиональной фоторетуши, обработки звука, видео или создания мультфильмов, лучше купить один из больших iMac.

Тем не менее, надо признать, что конечная цена большого iMac и iMac с дисплеем Retina, особенно если вы захотите их модернизировать — например, приобрести более мощные процессоры, может оказаться неоправданно высокой. Ознакомившись с тестами Chip, вы сможете выбрать тот продукт от Apple , который оптимально подходит именно вам.

Фото: компании-производители, pixabay.com Читайте также: Лучше, чем Apple: альтернативы iMac, Mac Mini и MacBook

Тест моноблока Apple iMac 21,5-ME087RU/A Apple Mac mini (MGEN2RU/A)