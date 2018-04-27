Мне продали бракованный MacBook Pro

Мне продали бракованный MacBook ProНа прошлой неделе я рассказывал о проблемах, с которыми я столкнулся в процессе эксплуатации MacBook Pro последнего поколения. Вкратце — он безумно шумный даже при незначительной нагрузке, а его батарея умерла через полтора года после покупки.

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Рассказываю, как я решил эти проблемы. Для владельцев новых MacBook Pro материал может быть полезным чужим опытом.

1. Покупка в Re:Store спасла мой бюджет

Прежде всего, я попробовал обратится в официальную службу поддержки компании. Но так, как стандартная годовая мировая гарантия Apple на ноутбук закончилась, службы сайта оказались для меня недоступны.

Спас меня тот факт, что свой MacBook Pro я покупал в Re:Store, а значит он официально сертифицирован РосТестом (так называемый РСТ) и попадает под ограниченную двухгодичную гарантию Apple.

Звонок в один из местных авторизованных сервисных центров компании успокоил: «Приезжайте, посмотрим, да, попадаете под гарантию».

В сервисе процедура тестирования заняла около 20 минут. Итоговый вердикт — брак, замена батареи, а вместе с ней и весь верхний топ-кейс (то есть корпус+клавиатура). Это не танцы с бубнами и таможней, как было у Николая Грицаенко.

В сервисе мне сообщили, что если бы ноутбук был «серый», то замена стоила более 28 тысяч.

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Спустя пять дней (в четверг сдал, в понедельник уже забирал) я получил свой обновлённый MacBook Pro назад. Создалось впечатление, что мне вернули назад совсем другое устройство.

2. Мой MacBook Pro преобразился

Я не стал писать материал о «новом старом» макбуке сразу. Решил посмотреть пару дней за тем, как он стал себя вести после гарантийного ремонта. Изменений гораздо больше, чем просто «аккумулятор теперь нормально держит заряд».

Визуально, как новый

Напомню, что я умудрился буквально через несколько дней после покупки поставить небольшую коцку на обновлённом алюминиевом корпусе рядом с трекпадом. Не смертельно, но раздражало. Замена топкейса успокоила мой внутренний перфекционизм.

Новая клавиатура снова радует

Полностью изменились впечатления от клавиатуры. Усовершенствованная клавиатура с механизмом «бабочка», судя по всему, со временем становится хуже. Клавиши немного продавливаются, иногда нажатия не срабатывают.

После «обновления» я вновь ощущаю приятный ход клавиш и перестал совершать ошибки при печати. Настоящее удовольствие.

Аккумулятор без глюков

Главный виновник «торжества» естественно ведёт себя предельно адекватно. Старая батарея имела полную ёмкость 3345 (мА*ч), новая — 4833 (мА*ч). Больше никаких выключений при десяти процентах, и быстрой разрядки. Все логично.

Шум исчез, это божественно

Но самое главное «обновление» случилось ни визуальной и ни в тактильной частях, а в звуковой. Ноутбук вообще перестал шуметь. Лишь на максимальной нагрузке (рендер видео в Final Cut) вентиляторы начинают напоминать о себе.

Ранее постоянный шум работы ноутбука даже при средней нагрузке давил на мозг. И вдруг сейчас практически полная тишина. Этот факт заметили даже коллеги по офису, так как «мой самолёт» теперь летает бесшумно.

Самое смешное в этой ситуации, что мой ноутбук попал под глобальную программу по замене аккумуляторов в 13-дюймовых моделях MacBook Pro. Быть может, к новому году ещё раз обновлю батарею. Почему бы и нет.

Всем владельцам MacBook Pro без Touch Bar советую обязательно проверить свой ноутбук на гарантийный случай. Обновленный MacBook Pro сможет приятно удивить.