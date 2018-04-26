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Dell представила бизнес-ноутбуки Latitude 5491 и 5591
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Dell представила бизнес-ноутбуки Latitude 5491 и 5591 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Компания Dell провела показ новых ноутбуков Latitude 5491 и 5591 бизнес-класса из разряда недорогих, с учетом бренда, конечно же. Их релиз ожидается в мае текущего года, и внутри них находится платформа Intel Coffee Lake-H.
Мобильные ПК Latitude 5491 и 5591 получили экраны на 14 и 15,6 дюйма соответственно с поддержкой разрешения HD в базе и Full HD опционально. Их собрали на 4-ядерном процессоре Core i5 и шестиядерном Core i7, и в некоторых конфигурациях доступна дискретная графика NVIDIA GeForce MX130 — для серьезных игр ее не хватит, но в классические тайтлы поиграть получится.
В Dell Latitude 5491 и 5591 можно установить до 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4-266 и винчестер до 1 терабайта, который можно заменить SSD-накопителем с интерфейсом PCI-E NVMe такого же объема. Все комплектации включают выход HDMI, гигабитную сетевую карту, порты USB 3.0 и опциональный USВ-С с поддержкой Intel Thunderbolt 3. Купить Latitude 5491 и 5591 можно по цене от 900 и 1000 долларов США соответственно, и в стоимость войдет ОС Windows 10 Home или Pro на выбор. Также будут доступны версии с Linux Ubuntu.
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