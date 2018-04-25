Elephone U Pro: смартфон с флагманской начинкой и невысокой ценой

Компания Elephone регулярно обновляет свой модельный ряд смартфонов и всегда следует трендам, отслеживая, что в данный момент модно на рынке. Результатом недавнего мониторинга стал новейший смартфон U Pro, позиционируемый в качестве флагмана и, собственно, таковым и являющийся. Он и выглядит соответственно, и начинкой обладает достойной.

Интернет-магазин GearBest любезно предоставил нам на тест топовую комплектацию Elephone U Pro с максимальным количеством оперативной памяти и в строгом черном цвете. Также доступна версия в темно-синем исполнении, но тут уже вопрос личных предпочтений. Теперь перед нами стоит задача выяснить, стоит ли смартфон своих денег, и действительно ли он имеет право называться флагманским.

Упаковка

Людей встречают по одежке, а гаджеты — по упаковке. Смартфон Elephone U Pro приехал к нам в черной коробке из очень плотного картона с крайне минималистичным оформлением — это очевидная попытка скопировать аналогичные решения у Samsung и других ААА-брендов, и попытка эта вполне удачная. Верхняя крышка коробки украшена лишь красным тисненым логотипом Elephone, а снизу есть краткий перечень спецификаций и техническая информация, обычному пользователю не нужная. Почти все данные приведены на китайском языке.

Итого, стиль упаковки выдержан на «пятерку» с плюсом, а вот за информативность ставим «три» с большим минусом: нет ни фотографии смартфона, ни детального перечня спецификаций, а с учетом того, что смартфон можно купить только в Китае , искать все эти сведения о нем, вероятнее всего, придется в китайском же сегменте интернета или на том же GearBest.

Комплектация

На момент написания статьи стоимость смартфона Elephone U Pro составляла ровно $440 при заказе в указанном магазине. За эти сравнительно немалые для России , с учетом текущего курса валют, деньги вполне можно рассчитывать на расширенный комплект поставки. Что ж, в некотором роде Elephone U Pro оправдывает эти ожидания: в коробке с ним есть фирменный чехол-бампер, специальная защитная пленка, повторяющая изогнутую форму лицевой панели, и переходник с USB-C на разъем под наушники, поскольку самого входа 3,5 миллиметра у смартфона нет. А вот сами наушники в комплект не положили, хотя это копеечный аксессуар. Также загадкой остался выбор цвета аксессуаров: сам смартфон черный или синий, однако зарядка, кабель USB и адаптер для наушников светло-серые. К слову, зарядное устройство здесь имеет европейскую вилку и несколько режимов работы. Инструкция из комплекта поставки полностью на английском языке. В бонус — скрепка для открывания лотка с SIM-картами.

Характеристики

Как говорилось выше, характеристики Elephone U Pro на коробке приведены в экстремально сжатом виде, и в инструкции их тоже нет. Найти список можно в GearBest, и ниже приведена выжимка из него. — экран: AMOLED, Gorilla Glass, 6 дюймов, Full HD+, 10 одновременных касаний; — процессор: Qualcomm 660, 8 ядер, 2,2 ГГц; — видеокарта: встроенная, Adreno 512; — память: 6 Гб RAM, 128 Гб ROM, microSD до 128 Гб; — интерфейсы: 2xSIM, microSD, USB-C; — беспроводные интерфейсы: GPS, ГЛОНАСС, LTE, 3G, GSM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11n, FM; — батарея: 3550 мАч; — ОС: Android 8 Oreo, интерфейс Google Material UI; — фотокамеры: основная 13+13 Мп, фронтальная 8 Мп; — особенности: сканер отпечатков пальцев, тыльная панель из стекла, распознавание лиц.

Из данного перечня становится ясно, что Elephone U Pro — это все же не совсем флагман ввиду наличия у него процессора Qualcomm серии 6хх, которые применяются в смартфонах среднего уровня. В остальном же характеристики вполне топовые, и отдельно следует отметить встроенную поддержку российских сотовых сетей 4G или LTE Band 20.

Внешний вид К нам приехала черная версия Elephone U Pro. Смартфон выглядит как 90% флагманов 2017 и 2018 годов, но больше всего в нем сходства с Samsung S8 и Samsun S9 — видимо, именно с них и рисовался его дизайн. Очень много идентичных решений, и даже формы корпуса очень похожи.

Но это именно плюс Elephone U Pro, а не его минус, поскольку выглядит аппарат, прямо скажем, шикарно. Спереди и сзади его корпус покрыт усиленным стеклом Gorilla Glass, что сразу вызывает ощущение дороговизны, а пластиковые выводы под антенны беспроводной связи здесь вообще незаметны, что вызывает впечатление монолитности всего корпуса. Зазоров между элементами нет, все собрано просто прекрасно и сидит на своем месте. Снизу можно увидеть решетки микрофона и основного динамика, а также вход USB-C для зарядки, сверху находится второй микрофон для шумоподавления рядом с лотком под SIM-карты, а справа на торце есть кнопки громкости и включения. Левая боковая грань пуста.

Спереди почти всю площадь занял экран — его рамки имеют минимальную толщину и в черном цвете вообще неразличимы, а над ним есть фотокамера для селфи, информационный светодиод, стандартные сенсоры и разговорный динамик. Нижняя грань ничего не содержит — кнопки управления здесь виртуальные. Экран, заметим, закруглен по бокам. Тыльная панель отдана под сканер отпечатков пальцев и двойной модуль основной камеры. Также здесь есть двойная вспышка и логотип производителя.

Эргономика

Elephone U Pro имеет вытянутый корпус, за счет чего очень хорошо лежит в ладони любого размера, в том числе в женской и детской. Однако стеклянная задняя панель и стеклянные же боковые грани создают высокий риск выронить аппарат и разбить его: во время теста мобильник трижды норовил выскользнуть, но эти попытки были пресечены. Чтобы избежать этого, используйте чехол из комплекта поставки, тем более он не сильно портит внешний вид смартфона. Сам корпус, само собой, очень быстро покрывается отпечатками пальцев и плохо очищается от них.

Закругленный экран и минимальные боковые рамки экрана в Elephone U Pro регулярно приводят к случайным касаниям сенсора, и от этого никуда не деться. Samsung S8 и S9 тоже страдают этим недугом, и вылечить его можно только при помощи упомянутого чехла. Кнопки управления занимают минимум места на экране и скрываются, не мешая просмотру контента. Это очень удобно, в отличие от отсутствующего входа под наушники — это очень большой недочет, так как не всем нужны беспроводные гарнитуры, и никто не хочет пользоваться адаптером, тем более серого цвета.

По расположению сканера отпечатка пальцев вопросов не возникло: несмотря на то, что его поместили вплотную к модулю камеры, промахнуться по нему невозможно, и размеры он имеет вполне адекватные, даже для людей с крупными пальцами рук.

Экран

Дисплей в Elephone U Pro основан на матрице AMOLED, что сразу видно по некой кислотности цветов — он очень яркий, и цвета излишне насыщенные. К счастью, смартфон имеет встроенное приложение по очень настройке цветопередачи, так что это не является проблемой.

Углы обзора дисплея здесь максимальные: экран вообще не выцветает, ни при каких ракурсах, разве что черный цвет становится на один тон светлее, но не более того. Зеленоватость, присущая многим OLED-панелям при экстремальных углах обзора, в том числе в Apple iPhone X, здесь не проявляется. Сенсорный слой всегда правильно обрабатывает прикосновения, без ошибок и задержек. Тем не менее, случайные касания из-за формы экрана и тонких боковых рамок есть, о чем говорилось выше. Количество обрабатываемых одновременных прикосновений — 10, и это даже слишком много, поскольку ни один из популярных жестов не требует использования такого количества пальцев.

В итоге, экран Elephone U Pro произвел очень хорошее впечатление, плюс нельзя не отметить, что на солнце он остается вполне читабельным — яркости подсветки здесь отсыпали с запасом.

Звук В Elephone U Pro используется очень громкий основной динамик, расположенный на нижнем торце. Он выдает кристально чистый звук без хрипов и с высокими и средними частотами, к тому же есть определенные намеки на басы. Звучит мобильник приятно, однако производитель не догадался сделать стереозвук, хотя даже в бюджетниках от Xiaomi за $200 он уже есть. Иными словами, при воспроизведении звука фронтальный динамик никак не задействуется. И к слову о фронтальнике: он в Elephone U Pro на «четверку», если оценивать уровень громкости. Для разговоров в помещении его вполне достаточно, но в машине или на улице собеседника будет слышно весьма посредственно. В то же время чистота звука радует. Пара микрофонов обеспечивают надежную защиту от шума даже в мегаполисе, но ветрозащита здесь немного прихрамывает. По пятибалльной шкале работу микрофонов можно оценить на 4+ — звук чистый, без явных помех, и достаточно громкий. Собеседника в 90% случаев слышно так, будто он находится в непосредственной близости.

Фотокамеры

В Elephone U Pro встроено три фотокамеры: 8 Мп фронтальная и 13+13 Мп основная. Передняя камера делает отличные автопортреты днем и в начинающихся сумерках, а также вполне адекватно относится к яркому искусственному освещению в помещении. Своей вспышки у нее нет, и потому в ночное время снимки и видео состоят во многом из шумов и артефактов.

Основная камера работает одинаково хорошо как днем, так и ночью — автофокус срабатывает моментально, с балансом белого на автоматических настройках тоже никаких проблем не возникает. Очень хорошо удается смартфону портретный режим съемки с размытием фона, а вот видео Full HD он пишет весьма посредственно — картинка хорошая, но отсутствие оптической стабилизации определенно сказывается. Впрочем, если снимать со штатива или стабилизатора, то качество роликов вас приятно удивит. Также отметим отличный интерфейс камеры — все предельно просто и понятно, все настройки находятся на своих местах.

Сканер отпечатков пальцев и распознавание лиц Elephone U Pro можно защитить паролем, пин-кодом или графическим кодом, а также новомодными средствами — дактилоскопом и распознаванием лиц. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне нареканий вообще не вызывал: работает быстро, распознает палец в 9 случаях из 10 и даже может определить владельца с мокрыми руками. Находится он на ощупь, практически моментально. Единственный минус: экран после разблокировки включается хоть и с небольшой, но все же с ощутимой задержкой. За распознавание лиц отвечает фронтальная камера. Функция работает днем, в сумерках и при искусственном свете, и смартфон можно держать под разными углами — необязательно располагать его на одной линии с лицом. Разблокировка происходит так же быстро, как и в случае с дактилоскопом, но, увы, после нее приходится еще и проводить пальцем по экрану снизу вверх, что не очень удобно. Ровно так же работает Apple iPhone X.

Программное обеспечение и память

Elephone U Pro работает на Android 8 Oreo с интерфейсом Material UI, хотя и слегка измененном. Добавлены новые пиктограммы, меню с программами вызывается свайпом вверх, плюс есть пара других фишек, например, возможность выбора не только порядка расположения кнопок управления, но также их дизайна и цвета фона.

Есть и такие возможности, которые не встретить в других аппаратах, к примеру, виртуальная кнопка, которую можно расположить в любом месте на боковых гранях экрана, и по нажатию которой откроется папка с часто используемыми функциями. Пользоваться вполне удобно, кстати.

В целом прошивка Elephone U Pro работает очень шустро — нет лагов и микрофризов, но есть возможность тонкой настройки и даже возможность установки сторонних лаунчеров. Доступ в Google Play тоже в наличии. А вот постороннего софта практически нет. И все было бы здорово, если бы не два досадных нюанса.

Во-первых, операционка в Elephone U Pro имеет множество неточностей перевода, а при получении обновлений (коих за время тестирования было аж три) в описании все представлено в виде иероглифов. Даже нет дублирования на английском, что неприятно — кто знает, что скрывается под этими закорючками. Тем не менее, все три апдейта были установлены, и в кирпич смартфон не превратился.

Второй недочет — это проблемы при подключении смартфона к компьютерам на базе Windows 7: после многочасовых танцев с бубном он так и не определился как съемный носитель, хотя проверялось это на четырех различных ПК.

Можно выделить и третий недостаток: прошивка вроде легкая, однако занимает 14 гигабайтов дискового пространства, и почистить ее без рут-прав не получится. Проверка антивирусом Dr. Web со свежими базами наличие вредоносного ПО в составе Elephone U Pro не выявила.

Производительность

6 гигабайтов смартфону Elephone U Pro хватает с головой, и он не выгружает приложения из памяти. Система загружается за минуту с момента нажатия кнопки питания и не тормозит, даже если в ОЗУ находятся несколько тяжелых программ. Смартфон выдержал четыре навигатора в оперативной памяти браузер с пятью открытыми вкладками — ничего из перечисленного не было выгружено.

Смартфон тестировался в бенчмарках AnTuTu, GeekBench и 3D Mark с пакетом Sling Shot. В первом результат составил 139274 балла, в GeekBench он заработал 5807 и 1631 баллов в многоядерном и одноядерном режимах соответственно, а игровой тест 3D Mark показал 2062 балла. Подавляющему большинству видеоигр возможностей Elephone U Pro хватит с головой.

Автономная работа А вот в плане работы от аккумулятора смартфон Elephone U Pro, прямо скажем, не порадовал: в стандартном режиме эксплуатации его хватило всего лишь на один световой день, примерно с 7 утра и до 11 вечера. Да, по современным понятиям это вполне себе норма, но хотелось бы большего. Во время зарядки смартфон почти не грелся. От штатного ЗУ он восполнил энергию чуть меньше чем за два часа — это отличный результат для смартфона из Китая, и большего и желать нельзя. Отметим, что сама зарядка во время работы греется весьма ощутимо, хотя до перегрева ей все же далеко. У нее есть три режима работы: 5В/2А, 9В/2А и 12В+1,5А, и путем нехитрых вычислений получаем, что ее мощность составляет 18 ватт. Недурно, очень недурно.

Заключение

В целом смартфон Elephone U Pro производит неплохое впечатление — за свои деньги аппарат вполне нестыдный, и его вполне можно считать аналогом современных флагманов, если закрыть глаза на процессор Qualcomm серии 6хх. Если нужен производительный стильно выглядящий гаджет, но если при этом нет желания переплачивать сотни долларов за флагманы от Samsung, то Elephone U Pro за $440 — отличный вариант. Судя по тому, как регулярно на этот смартфон прилетают обновления, производитель и дальше будет следить за актуальностью его прошивки, да и производительности ему хватит еще на два года как минимум.

Плюсы Elephone U Pro — стильный дизайн; — безрамочный экран; — хорошая производительность; — много памяти; — распознавание лиц; — хорошая комплектация; — отличные камеры.

Минусы Elephone U Pro — определенные неточности перевода прошивки; — стеклянный маркий корпус.