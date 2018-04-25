Oppo F7 — для тех, кто любит стиль и селфи

Выход нового смартфона — это всегда интересное событие, которое привлекает внимание и вызывает желание узнать, что же смог сделать производитель, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Новинка от Oppo, которая получила название F7, как раз относится к таким смартфонам.

В первую очередь новинка ориентирована на молодежь, которая уважительно относится к дизайнерским особенностям и требовательна к качеству фронтальной камеры. И то и другое в смартфоне как минимум привлекает внимание, но обо всем по порядку, и для начала разберемся, что это за смартфон в целом.

Дизайн

Потенциальному покупателю на выбор будут предложены три цвета корпуса: «красное солнце», «серебристое сияние» и «черная звезда».

Все цвета сделаны так, чтобы они были яркими и могли отражать особенности своего хозяина. Так, например, ярко-красный цвет должен подчеркнуть активную натуру, а серебристый сдержанную, но с чувством стиля. Кроме этого, есть еще элегантный черный цвет.

Блеск задней панели сразу же обращает на себя внимание. Выглядит это так, как будто она сделана из стекла, но все не так просто. В качестве материала выбран поликарбонат, который совмещает в себе эластичность и хороший внешний вид. Благодаря ему, задник и выглядит так хорошо.

Сканер отпечатков пальцев на задней стенке, кнопки громкости слева, а кнопка Power справа. Разъем для наушников никуда не делся, а зарядка производится через microUSB.

Отдельно радует лоток для SIM-карт, который Oppo уже не первый раз применяет именно в таком виде. Его главным плюсом будет то, что он не заставляет идти на компромисс и жертвовать второй SIM-картой ради карты памяти.

Форма экрана

Еще одним важным элементом дизайна является экран. В Oppo F7 он, как это принято сейчас называть, безрамочный. Соотношение сторон составляет 19:9, а в верхней части появились вырезы по бокам, встречающиеся в последнее время все чаще.

В них размещена служебная информация, которая обычно «съедает» часть полезной площади экрана. При этом в некоторых приложениях в этой зоне находятся функциональные элементы, которые, например, при просмотре видео позволяют сделать запись экрана или скриншот.

Яркости экрана достаточно для того, чтобы пользоваться на улице, а в помещении ее будет даже слишком много, и маловероятно, что кто-то будет пользоваться им на максимальной яркости.

Разрешение самого экрана составляет 2280 на 1080 пикселей, что при диагонали 6,23 дюйма дает плотность пикселей на уровне 405 точек на дюйм. Неплохой показатель даже для более высокого класса смартфонов.

Операционная система

Благодаря большому экрану очень удобно будет пользоваться функцией работы с двумя приложениями, которая реализована благодаря системе ColorOS 5, построенной на Android 8.1. Она позволяет, например, отвечать на сообщения, которые открываются в отдельном окне и не мешают просмотру видео или игровому процессу.

Естественно, относительно предыдущей версии фирменной операционной системы проработаны и другие моменты. Например, сильно изменен интерфейс, включая иконки и анимацию, а в системе присутствуют такие полезные функции, как файловый сейф. Управление выведено на новый уровень благодаря внедрению системы жестов, которая позволит отказаться от традиционных для Android кнопок и сэкономить еще немного места на экране.

Камера

Как и было сказано ранее, камера в этом смартфоне сильно выделяется на фоне конкурентов и имеет свои очень интересные особенности.

Фронтальная камера оснащена CMOS-сенсором с разрешением 25 Мп и апертурой f/2.0, а что особенно интересно, так это то, что этот сенсор позволяет не просто делать снимки в HDR, как и многие другие смартфоны, а сам является HDR-сенсором. Работать с диапазоном он позволяет не на программном уровне, когда делается несколько снимков и потом соединяются в один, а на аппаратном, сразу делая HDR-снимки.

Программная обработка тоже имеется, и работает она на основе искусственного интеллекта, которым не обделен Oppo F7. Искусственный интеллект позволяет определять сцены и подстраивать параметры под них. Он даже может отличить кошку от собаки, чтобы выбрать более подходящие настройки выдержки, но это уже больше относится к основной камере.

Фронтальная камера сама может определять черты лица и изменять параметры съемки по зонам, убирая тени под глазами, делая более насыщенным цвет губ и глаз. Более того, в новом смартфоне искусственный интеллект способен работать с несколькими людьми в кадре, подбирая настройки отдельно под каждого и отделять зону лица от шеи и рук, а мужчин от женщин. Даже с национальными особенностями и цветом кожи не будет никаких проблем. Все это возможно благодаря функции SelfieTune 2.0 и ее возможности определять до 296 ключевых точек на изображении.

Когда фотографии уже сделаны, искусственный интеллект позволит систематизировать их по папкам в соответствии с тем, кто на них изображен, а также по событиям и датам, расставляя соответствующие теги.

Основная камера имеет разрешение 16 мегапикселей, а снимки днем на нее получаются очень насыщенными и яркими. Есть небольшие проблемы при съемке в темноте, но это физика, и от нее никуда не уйдешь, такое встречается во всех смартфона в чуть большей или меньшей степени.

Зато при нормальном освещении нет проблем ни с детализацией, ни с цветопередачей, ни с искажениями. Снимки получаются более чем достойными, а ручной режим позволит поэкспериментировать с настройками и приемами съемки.

Производительность

За производительность Oppo F7 отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, в который и интегрирован модуль искусственного интеллекта.

Процессор оснащен видеочипом ARM Mali-G72 MP3 с частотой 800 МГц. Благодаря этой связке, проблем в играх быть не должно, и даже требовательные представители индустрии будут работать достаточно плавно и без тормозов.

Оперативной памяти для всех вариантов Oppo F7 будет 4 ГБ, кроме выполненного в цвете «красное солнце». Для этой версии предусмотрено 6 ГБ оперативки.

Встроенной памяти 64 ГБ, но в наше время этого многим не хватает. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются те, кто покупает большой смартфон для того, чтобы смотреть на нем сериалы в пути и при этом не отказываться от большого количества фотографий. Если памяти окажется мало, то можно будет воспользоваться картой памяти с объемом до 256 ГБ.

Емкость аккумулятора позволит не только смотреть сериалы, но и пользоваться другими функциями в течение долгого времени. Его емкость составляет 3400 мАч, а благодаря неплохой экономичности и возможностям искусственного интеллекта по оптимизации процессов, запаса энергии даже при активной эксплуатации на день точно хватит.

Связь и другие приятные особенности

На обеих симках, которые вставляются независимо от наличия в смартфоне карты памяти, поддерживается 4G VoLTE, что не может не радовать, и теперь не придется делать выбор и в чем-то себя ущемлять.

Кроме этого, поддерживаются все остальные современные форматы связи. В Oppo F7 не забыли установить GPS, Bluetooth, Wi-Fi, а также поддержку OTG.

Приятным моментом будет распознавание лица, которое не просто есть, а работает очень быстро. Заявленная скорость срабатывания составляет 0,08 секунды. За это время по опорным точкам определяется личность человека, и смартфон разблокируется, если узнает в нем хозяина.

Функция разблокировки реализована так, что достаточно взять смартфон со стола так, как мы обычно им пользуемся. Система сразу поймет, что его кто-то взял и надо отсканировать лицо. Благодаря этой функции, когда при поднимании телефона со стола складывается ощущение, что он и не был заблокирован. Настолько быстро и удобно все разблокируется.

Что в итоге?

Рынок получил смартфон, который не просто встает в один ряд с другими достойными аппаратами, но и в чем-то их существенно превосходит. Например, в HDR-модуле фронтальной камеры, который впервые применен в этом смартфоне.

Отдельно обращают на себя внимание яркие цвета, которые действительно смотрятся красиво и богато. При этом не стоит пренебрежительно называть корпус пластиковым, так как поликарбонат — это не совсем пластик в классическом понимании этого слова. Он крепкий, надежный и создает видимость использования на задней стенке стекла, которое находит свое место в основном только в премиальных устройствах.

В остальном смартфон тоже не подкачал и сможет радовать не только производительностью, но и надежностью, а ColorOS 5.0 на базе новейшего Android покажет, как можно изменить взаимодействие со смартфоном и сделать его удобнее и приятнее.