Чем удивил LEAGOO M9 Pro

На днях стало известно, что китайский производитель смартфонов LEAGOO начинает продажи своего нового смартфона M9 Pro. Мы решили посмотреть, чем так привлекательна новинка.

1. 4G + VoLTE

M9 Pro оснащен двумя SIM-картами, причем обе из них могут работать одновременно в сетях 4G/LTE. Эта технология обладает рядом преимуществ, такими как высокая пропускная способность, более широкое покрытие, низкое энергопотребление и высокое качество вызовов при совершении звонков через сотовую связь (VoLTE).

2. Дисплей, достойный внимания

M9 Pro имеет 5,72-дюймовый IPS-дисплей. Используя новейший полноэкранный дизайн и ультратонкий ободок, M9 Pro, безусловно, обеспечит самый впечатляющий визуальный эффект. Благодаря технологии IPS, M9 Pro делает изображения более яркими и дает больший угол обзора, предлагая реалистичную цветопередачу и обеспечивая впечатляющую производительность дисплея. Более того, M9 Pro использует более совершенную технологию с несколькими сенсорными панелями.

3. Энергоэффективность

M9 Pro оснащен экономичным, но очень современным 64-битным четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53, который работает на частоте до 1,5 ГГц, увеличивая скорость работы более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением. Он же снижает энергопотребление на 30%.

4. Ваше лицо — ваш пароль

Вы можете использовать свое лицо, чтобы легко взаимодействовать с телефонами. M9 Pro записывает ваши данные лица и хранит их в независимом чипе ISP для сверхбыстрой обработки. Всякий раз, когда вы смотрите на телефон, он сразу разблокируется.

5. Улучшенная вспышка

Благодаря улучшенной работе в условиях недостаточного освещения, задняя камера из двух модулей 13 Мп + 2 Мп способна сделать запоминающимся любой момент вашей жизни, когда бы он ни случился.

6. Портретный режим

Передовая двухкамерная система M9 Pro оснащена портретным режимом. Фоновое изображение размывается с невероятно высокой точностью — так, что сам объект не затрагивается. Выглядит эффектно.

7. Android Oreo

Смартфон работает под управлением новейшей Android 8.1. Новый Android Oreo отлично работает с M9 Pro, обеспечивая более плавную скорость работы.

8. Сканер отпечатков пальцев

Хотя распознавание лица приносит новый опыт и больше удобств, датчик отпечатков пальцев делает процесс разблокировки и оплаты более безопасным. Датчик самостоятельно обучается и постепенно улучшается.

9. Аккумулятор

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч, но главная его особенность — даже после 500 циклов заряда/разряда емкость батареи не падает ниже 90%.

В сочетании с оптимизированным ПО, M9 Pro гарантирует среднее время автономной работы в 7 дней. Итак, теперь вы можете наслаждаться фильмами, запускать приложения и играть в игры, не опасаясь исчерпать батарею.

10. Корпус от флагмана

Корпус из поликарбоната M9 Pro имеет металлическую отделку и блестящую краску, что стало возможным благодаря технологии NCVM. Тщательно обработанное 3D-стекло переливается в гладкую боковую рамку, и это выглядит очень эффектно.

А теперь о самом приятном — цене. Розничная цена LEAGOO M9 Pro составляет всего 90,99 доллара. Совсем немного, не так ли? Мало того, в рамках перепродажи производитель дает скидку в 10% на этот смартфон, и его можно купить меньше чем за 82 доллара! Подробности в магазине LEAGOO на AliExpress.