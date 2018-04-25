И кто теперь Джеймс Бонд? Подводим итоги конкурса «Шпионский гаджет»

Две недели и семь заданий: именно столько длилось наше путешествие в мир шпионских игр и высокотехнологичных устройств. Мы вспоминали знаменитых суперагентов прошлого, настоящего и будущего, примеряли самые разные замаскированные штучки, просчитывали варианты и всеми путями собирали заветные баллы для вступления в ряды шпионов. И вот теперь конкурс «Шпионский гаджет» подошёл к концу.

Нет смысла долго расписывать, чем же так хорош ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin с процессором Intel Core i5-8250U восьмого поколения, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ и экраном, который легко поворачивается на 360 градусов. Тем более что теперь у него есть законный владелец. Лишь один из сотен и тысяч агентов не только успешно справился с заданием, но и смог ухватить за хвост изменчивую удачу. Ему повезло. Просто повезло.

Мы от всей души поздравляем Braggel с победой в конкурсе «Шпионский гаджет»! В ближайшее время мы свяжемся с ним по защищённому каналу и обговорим время и место тайной шпионской встречи, в процессе которой замечательный ультрабук начнёт новую жизнь под опекой лучшего из наших агентов.

Всем же, кому на этот раз не посчастливилось попасть в итоговую новость, напоминаем в очередной раз: у нас много конкурсов. И победить в них может любой!

Я агент 007! | Это мой ноутбук Acer Nitro 5 Spin