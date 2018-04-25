Стартовали продажи OPPO F7 с поддержкой ИИ в России

Стартовали продажи OPPO F7 с поддержкой ИИ в РоссииOPPO объявила о старте российских продаж нового флагманского смартфона F7 с искусственным интеллектом.

В 25-МП камере новинки компания применила усовершенствованную технологию SelfieTune второго поколения. Технология AI SelfieTune 2.0 позволяет смартфону распознать каждого человека на снимке и производить деликатную обработку фотографий.

Благодаря этой технологии смартфон способен создавать индивидуальные фильтры для разных людей, учитывая их пол и возраст, включая групповые снимки. Искусственный интеллект запоминает предпочтения пользователя в процессе обработки фотографий.

Смартфон оснащён Full HD+ экраном с диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2280 x 1080 (формат 19:9). «Мозгами» выступил процессор MediaTek Helio P60 MT6771, 4 ГБ оперативной памяти.

Питание обеспечивает аккумулятор на ёмкостью 3400 мАч. Объём встроенной памяти: 64 ГБ.

России уже стартовали продажи новинки. Цена — 22 990 рублей.

К слову, мы уже готовим для вас обзор OPPO F7.