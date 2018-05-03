Я держу в руках OPPO F7. И вам тоже советую

И вам тоже советуюOPPO на прошлой неделе представили в России новый смартфон среднего сегмента OPPO F7, заряженный всем необходимым для соцсетей и контента: можно серфить, а можно снимать.

Смартфон готов заменить «беззеркалку», но не для фотографов. Он очень понравится блоггерам, стримерам, модникам и всем, кто активно использует фронтальную камеру. Теперь в их кармане может поселиться целая студия для создания контента на ходу.

Но OPPO F7 понравится и тем, кто в интернете только смотрит и читает.

Где-то этот дизайн вы уже видели

Долгожданная (для тех, кто в теме китайских смартфонов, среди которых OPPO — главная величина) новинка в лице OPPO F7 для всех наших читателей покажется невероятно знакомой. Это же iPhone X с небольшими отличиями.

К счастью, только на первый взгляд. У Apple позаимствована философия проектирования, но не технологические решения.

Фронтальная панель OPPO F7 полностью занята безрамочным IPS-экраном с нестандартными параметрами: диагональ — 6,23 дюйма, разрешение — 2280×1080 точек, соотношение сторон — 19:9.

Экран замечательный, изображение — отличное. А рамки настолько маленькие, что смартфон даже чуть меньше, чем стандартный современный смартфон с диагональю на 5,5 дюймов.

В этом случае — или монобровь, или камера в нижней рамке. Так что говорить о копировании не стоит: увы, пока инженеры не предложили более адекватного решения.

К тому же, у всех смартфонов это место занято областью уведомлений. Какая разница, цельная она, или рассечена вставкой для камеры и динамика?

Нестандартное соотношение сторон оказывается куда удобнее популярного сегодня 18:9 — второе получается за счет присоединения к экрану области кнопок. Включил наэкранные клавиши — преимущество закончилось. У OPPO F7 этой проблемы нет.

Нижняя часть экрана в определенных приложениях занята наэкранными клавишами, хотя стартовый экран встречает чистой панелью.

Посмотрите на него. Стильный же Многие ресурсы уже раскритиковали F7 за пластиковый корпус и microUSB. Тем не менее, пластик — не только способ удешевить аппарат. Благодаря ему, смартфон становится теплым, тактильно приятнее.

Про microUSB и его категорическое преимущество перед USB-C я рассказывал совсем недавно, когда остался без зарядника. Поэтому считаю, что OPPO все сделала правильно, поддержав более распространенный стандарт.

Кстати, с тыльной стороны смартфон уже совсем не похож на iPhone: задняя крышка радует строгими, классическими прямоугольными формами.

Сканер вытянут, окошко основной камеры почти в углу, плоская задняя крышка — все это делает OPPO F7 невероятно выделяющимся на общем фоне бесконечных обмылков «под Samsung».

Кажется, из прошлого пришел и отдельный слот для карт памяти. Где его сегодня можно встретить? А насколько это удобно, особенно если нужно много снимать!

Что из железа сюда поставили?

Уставшие от засилья Quallcomm в смартфонах, разработчики OPPO выбрали однокристальную платформу MediaTek P60.

Ее 8 ядер и графика Mali-G72 обеспечивают производительность на уровне Qualcomm Snapdragon 660 и высокую энергоэффективность. Причем, у MediaTek преимущество: P60 построен по 12-нанометровому техпроцессу, а Snap 660 — на 14 нм.

Фактически, P60 чуть быстрее прошлогоднего флагмана Snapdragon 821, но с мощным видеоядром и дополнительным вычислительным модулем для обработки задач, связанных с машинным обучением.

Есть 2 варианта: с 4 / 64 ГБ ГБ и с 6 / 128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Так что OPPO F7 имеет все шансы остаться актуальным несколько лет, практически не уступая конкурентам.

Поскольку процессор «холодный» и экономичный, скромная батарея на 3400 мАч позволяет смартфону проработать почти сутки при активной нагрузке: с 4G, соцсетями, просмотром видео и даже играми.

Процессоры, подобные MediaTek P60 и Snapdragon 660 заставят подвинуться флагманы: избыточная мощность никому не нужна, а пара часов дополнительной работы — напротив, крайне полезны.

Естественно, OPPO F7 поддерживает все современные интерфейсы: двухдиапазонный Wi-Fi, все диапазоны LTE для каждой из 2 сим-карт (не зря же он официально продается в России), Bluetooth 4.2 и даже отдельный слот под microSD.

Единственный недостаток аппаратной конфигурации связан с происхождением смартфона. В Поднебесной все платят по QR-кодам WeChat, необходимости в аппаратном интерфейсе нет, поэтому NFC нет.

Очень удивил Android, который притворяется iOS Мощь начинки можно было бы не заметить, если место обычного Android (AOSP) не занял собственный вариант оболочки под названием ColorOS 5.0 на основе самого свежегго Android 8.1 Oreo.

Она идеально отработана: ни лагов, ни притормаживаний. Интерфейс и приложения работают как часы — как iOS. Тут и раскрывается весь потенциал OPPO F7: игры, приложения, тяжелые офисные файлы летают, как на свежем iPhone.

По сравнению с предыдущими версиями, ColorOS 5.0 стала визуально ближе к стоковому «зееному роботу»: исчезла нижняя шторка, общая прорисовка похожа на знакомую.

Но это все еще Color OS. А значит, основная часть управления возложена на жесты, и есть куча фишек от OPPO. Среди них самая главная, конечно — распознавание лица. Оно работает! Быстро и безошибочно.

Для работы функции нужно совсем немного света и открытое лицо. Все благодаря встроенному в процессор модулю для обработки данных: смартфон работает не с фото, а электронно-математической модели в виде набора точек, почти как в iPhone.

Разблокировка может не сработать только в тех случаях, когда закрыта большая часть лица, например, огромной шапкой-ушанкой, здоровенными солнечными очками или бородой из реквизита Деда Мороза.

Распознавание лица работает так хорошо, что сканер отпечатков понадобится только в полной темноте или при разблокировке смартфона «от бедра».

Не хуже реализован обтекание «бороды-моноброви». Как уже описано, на рабочем столе рядом с ней отображаются часы и ярлыки уведомлений.

В настройках можно задать, для каких приложений будет включаться полноэкранный режим — для указанных изображение будет обтекать выступ.

Прочие адаптируются: место займут клавиши для видеозаписи или скриншота экрана.

Oppo F7 действительно делает крутые селфи

Главное назначение OPPO F7 — съемка селфи и видео с помощью фронтальной камеры. Она здесь настолько крутая, что заткнет за пояс многие основные модули:

сенсор на 25 мегапикселей;

огромная диафрагма f/2.0;

аппаратный модуль HDR;

поддержка AI Selfie Tune 2.0;

вспышка.

Если с «железными» возможностями «фронталки» все понятно (вспышка и хороший модуль на 25 Мп железно обеспечивают хорошие снимки), то аппаратные и вовсе превращают OPPO F7 в самый крутой селфифон.

Ей даже замедленное видео можно снимать! Карл, фронтальной камерой! А с HDR можешь делать селфи без артефактов даже ночью.

Фирменный «улучшайзер» фотографий Selfie Tune не хочется отключить: снимки насыщенные, с сочными цветами, ярким освещением, приятными переходами. Наконец-то можно забыть про фильтры Instagram’а: фото получаются как после длительной работы в Photoshop. Но намного более живые.

Производитель утверждает, что благодаря умной обработке фото селфи с каждым разом будут получаться только лучше: процессор научится правильно и незаметно сглаживать, затенять дефекты.

Мы провели эксперимент на 3 коллегах. Только что включенный OPPO F7 замазывает все недостатки довольно грубо.

Спустя несколько фотографий становится заметно, что переходы между цветами становятся ровнее, сами цвета приобретают правильные оттенки и почти не меняются.

После длительного (порядка 20 фотографий) применения одним и тем же человеком смартфон выдает отличную обработку без применения дополнительных программ, куда более изящную, чем традиционные фильтры.

Нужен «бокэ»? F7 прекрасно размывает фон при съемке передней камерой. Немного обучения Selfi Tune, и в руках — мобильная станция Insta-блоггера.

Звук, камера, всё отлично

Основная камера OPPO F7, как ни странно, значительно уступает фронтальной: тут и модуль только на 16 Мп, и стандартная диафрагма f/1.8. Значит ли это, что она снимает хуже? Вовсе нет.

На удивление, смартфон может похвастаться правильным балансом белого, точно измеряемой экспозицией. Снимки выходят — хоть сейчас в журнал или соцсеть, прямо без обработки.

Единственный недостаток — нет съемки в 4К. Увы, но так OPPO напоминает, что смартфон относится к среднему сегменту. Хочешь больше — плати.

По тем же причинам и динамик в F7 только один. Благо, громкий и звонкий. С другой стороны, приличные люди пользуются гарнитурой, для которой в смартфоне есть крутой эквалайзер и стандартный мини-джек.

Получается крепкий хороший смартфон 2018 года

Для российского рынка OPPO еще в новинку, и F7 выглядит для него крайне оригинально, даже в новинку: стильный, мощный, быстрый.

Красненький прямоугольник, который живет в 2 раза дольше iPhone и хорошо снимает как на заднюю, так и переднюю камеры.

Аналогов-селфифонов, да и просто дешевых, но сбалансированных смартфонов с запасом производительности на пару лет на российском рынке нас практически нет. Или цены заоблачные, или прошивка унылая, или процессор старый.

Вопреки этой традиции, баланс характеристик в F7 хороший — та же microSD для камерофона нужна, но её не встретить ни у одного бренда.

При рекомендованной стоимости в 22 990 рублей OPPO F7 наконец-то займет пустующую нишу смартфонов для среднего класса: недорогой, но с фишками флагманов.