Недорогой конкурент iPhone X: обзор смартфона Oppo F7 с «бровью» и крутыми камерами

OPPO F7 Операционная система

Android One 8.1 Oreo, ColorOS 5.0 Экран

6.23”, 2280x1080, 19:9, IPS, 405 ppi Процессор

Mediatek Helio P60, 8 ядер (4x Cortex-A73 2 ГГц, 4x Cortex-A53 2 ГГц)

Графика

Mali-G72 MP3 Оперативная память

Накопитель

64 ГБ, выделенный слот для microSD

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC Камеры

Основная:

разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/1.8 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор

3400 мАч, несъемный

Размеры

156x75x8 мм Масса

158 г Ориентировочная цена

23 000 рублей

Внешний вид и управление

OPPO F7 Несмотря на то, что диагональ дисплея OPPO F7 составляет целых 6,23 дюйма, его корпус всего на пару миллиметров больше, чем у 5,5-дюймового Xiaomi Mi A1 (обзор). И это не магия, просто у Mi A1 стандартные для 2017 года широкие рамки над и под дисплеем, а также классическое соотношение сторон — 16:9, а у OPPO F7 дисплей растянут практически на всю лицевую панель на манер iPhone X. Вверху осталась только маленькая «бровь», где компактно размещены динамик и фронтальная камера. К дисплею мы еще вернёмся отдельно, так как это очень значительная «фича» этого смартфона.

OPPO F7 Сзади скромно расположена одна камера — странно, что F7 не стал жертвой моды на 3-4 камеры сразу. Также на задней панели можно найти вспышку и сенсор отпечатка пальцев. Как и в предыдущей модели, OPPO F5, клавиша блокировки и кнопки громкости разнесены на разные грани. На правой есть лоток для двух SIM-карт и карточки памяти microSD с отдельным посадочным местом — это плюс. А вот грустным напоминанием о прошлом выглядит Micro-USB на нижней панели.

OPPO F7 Хотя вся разница между ним и USB Type-C в смартфонах, по большому счёту, в поддержке быстрой зарядки последним. рядом расположен мини-джек для наушников, чего, как мы знаем, лишается человек, покупающий флагманский Xiaomi Mi 6, последние «Хуавейи» и, конечно же, родоначальника всех подобных смартфонов — гаджет марки «Давайте не будем оснащать наши смартфоны слотом для карты памяти и мини-джеком, чтобы люди покупали беспроводные наушники и телефоны с большим объёмом встроенной памяти — естественно, более дорогие».

OPPO F7 Пластиковый корпус OPPO F7 делает смартфон достаточно лёгким, но по сравнению с металлическим предшественником OPPO F5 (обзор) он ощущается как-то «дешевле». Новинка доступна в серебристом, чёрным и ярко красном цветах. В коробке с F7 можно найти адаптер питания с кабелем, наушники и прозрачный силиконовый чехол.

Дисплей и звук

OPPO F7 OPPO F7 не производил бы такого крутого впечатления, если бы не его дисплей. Из-за того, что он занимает почти вообще всю лицевую панель, работать со смартфоном намного приятнее и интереснее. Благодаря этому даже закрываешь глаза на такие недостатки, как пластиковый корпус и старый USB-разъём. Особенно впечатляет, конечно, съёмка фотографий в режиме, когда весь дисплей становится видоискателем. Но и разными полноэкранными приложениями пользоваться намного приятнее. Хотя, конечно, не все из них хорошо поддерживают соотношение 19:9 и наличие «чёлки» сверху, которая может закрыть часть контента.

OPPO F7 По характеристикам же всё достаточно стандартно. Перед нами IPS-матрица диагональю 6,23 дюйма с разрешением 2280x1080 пикслелей, что не так уж больше Full HD. C другой стороны, WQHD и другие вариации сажали бы аккумулятор намного быстрее. Яркость у экрана хорошая, а контрастности прям с большим запасом. Также отлично, что экран на 100% покрывает цветовой стандарт sRGB и обладает хорошей цветопередачей. А вот гамма отклонена, из-за чего некоторые светлые оттенки могут теряться. Цветовая температура, наоборот, завышена, но это типично для подавляющего большинства смартфонов, к тому же её можно легко отрегулировать в настройках.

OPPO F7 Любопытно, что уже из коробки на экран OPPO F7 наклеена защитная плёнка. С одной стороны, чувствуется забота производителя о своих клиентах, с другой — современные экраны обычно не так уж царапаются, плёночки покрываются паутиной мелких царапин заметно быстрее.

OPPO F7 Конечно, подобный экран, растянутый на всю лицевую вещь хоть и не собственная идея OPPO, но всё же настолько затягивает, что к обычным смартфонам возвращаться уже не хочется.

Результаты теста дисплея OPPO F7 Максимальный уровень яркости (макс. /мин.)

424/3 кд/м2 Контрастность (больше = лучше)

1931:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)

100%

DeltaE (меньше = лучше)

Гамма (идеальная — 2,2)

Цветовая температура (идеальная = 6500K)

Мультимедийный динамик у OPPO F7 один и находится на нижней грани рядом с Micro-USB. Он способен выдавать очень громкий звук, при этом без заметного хрипения. Но так отверстия для него небольшие, то случайно закрыть их пальцем и заглушить звук не составляет никакого труда.

Наличие мини-джека заметно упрощает жизнь. Звук в наушниках OPPO F7 весьма хорош для его ценовой категории, не хуже чем у Nokia 7 plus, которую мы обозревали недавно. Неплохие и комплектные наушники. Если у вас нет своих, то эти вам должны прийтись по вкусу. Правда, это не «затычки», поэтому кроме музыки слышно и всё вокруг. В настройках звука можно найти эквалайзер (в пункте «Real Original Sound»), активируется он только при подключении наушников, но почему-то у нас никакие настройки не повлияли на звук совершенно никак.

Камеры

OPPO F7 Как я уже упоминал выше, OPPO не стала наделять F7 большим количеством камер, остановишь на классике — одной фронтальной и одной тыловой. Но это не мешает смартфону делать хорошие снимки (а может даже и помогает). Снимает F7 не хуже, а местами и получше, чем Nokia 7 plus. Хотя, если последний склонен пересвечивать снимки, то OPPO F7, наоборот, либо выставит экспозицию правильно, либо несколько завалит тени. А менять экспозицию в авторежиме неудобно, так как тем же движением вы переключаетесь на видеосъёмку и другие дополнительные режимы. Тем не менее, цвета на фотографиях, сделанных на тыловую камеру OPPO F7 получаются насыщенные, сами фотографии чёткие, проблем с определением баланса белого также нет. Несмотря на возможность сделать видоискатель размером во весь экран, я рекомендую этим не увлекаться, так как качество при стандартном соотношении сторон фотографии (4:3) выше. Ночные фотографии, конечно, уже впечатляют не так даже несмотря на диафрагму f/1.8. Но, по сравнению с тем, как плохо снимал ночью OPPO F5, новая модель намного лучше в этом отношении.

Снимок на тыловую камеру OPPO F7 (кликни, чтобы увидеть все снимки на тыловкую камеру)

В OPPO F7 есть и ручной режим для тех, кто любит выжимать из камеры всё. Но он, как и у Nokia 7 plus, не даёт полного представления о том, как будет выглядеть снимок в зависимости о выбранной вами выдержки. Зато F7 умеет сразу показывать, как будет выглядеть фото в режиме HDR-съёмки.

Фронтальная камера оснащена аж 25-мегапиксельной матрицей, плюс производитель указывает, что она будет делать ваши портреты лучше и лучше с каждым разом благодаря искусственному интеллекту. И с портретами фронталка и правда справляется просто отлично. А вот групповые снимки и любые снимки, когда лицо не занимает большую часть кадра, уже впечатляют меньше. Ночью, кстати, также можно сделать приличный автопортрет.

Селфи на OPPO F7 (кликни, чтобы увидеть остальные примеры селфи)

Что касается видео, то днём OPPO F7 снимает отлично. Правда, в отличие от немалого количества других смартфонов как той же ценовой категории, так и более дешёвых, в F7 нет режима съёмки в 4К, а также замедленной съёмки. Есть только time lapse, который здесь называется ускоренной съёмкой. Ночью же тыловая камера испытывает заметные трудности с фокусировкой. Также в смартфоне нет оптической стабилизации, но есть небольшая программными средствами.

Производительность и интерфейс

Как и предыдущая модель, F5, новинка также оснащена процессором компании Mediatek. Но в этот раз уже заметно более мощным — Mediatek Helio P60. Это SoC среднего класса, которая была представлена в Барселоне в самом конце зимы этого года. Этот 8-ядерный чип идёт практически вровень с Snapdragon 660 — также очень производительной системой на кристалле. По сути, они являются прямыми конкурентами. Snapdragon 660 немного производительнее, поддерживает более свежую версию Bluetooth, видеозапись в 4К и QuickCharge 4.0. В то же время Snapdragon 660 сделан по 14-нм техпроцессу, тогда как Mediatek Helio P60 — по 12-нм, так что последний должен быть более энергоэффективным. К тому же он имеет отдельный встроенный модуль для обработки задач, связанных с машинным обучением, что как раз помогает работе камеры OPPO F7 как при съёмке, так и при распознавании лица, о котором мы погорим чуть ниже.

OPPO F7 в Antutu Benchmark 7 OPPO F7 в 3DMark Sling Shot Extreme

OPPO F7 в GeekBench 4 Что касается памяти, то F7 предлагает два варианта: 4 ГБ оперативной (из которой 2 с копейками уже занято чем-то после включения) и 64 ГБ на накопители, либо же 6 и 128 ГБ соответственно. А аккумулятор здесь на 3400 мАч — его должно хватать примерно на день при средней интенсивности использования смартфона.

OPPO F7 работает под управлением свежей версии Android — 8.1 Oreo, но со своей оболочкой — ColorOS 5. В F5, который вышел полгода назад, ColorOS была версии 3.2 и нравилась мне заметно меньше. 5-я версия намного больше напоминает привычный Android, например, имеет уже только одну шторку для уведомлений и активации различных функций, а не две на манер iOS. Но вот привычное смахивание уведомлений здесь работает иначе и приходится привыкать.

У ColorOS 5 вообще немало особенностей. Например, в стоковом Android пока нет поддержки распознавание лица для разблокировки, а в ColorOS 5 есть. Я сначала не отнесся к ней серьёзно, так как уже встречал на каком-то смартфоне (правда, недорогом) и работала она там так себе. Но когда утром F7 распознал моё мятое заспанное лицо с перемешанными волосами, да еще и в тёмной комнате с закрытыми шторами, то я понял, что OPPO смогла сделать эту функцию не просто для галочки, а по-настоящему полезной. Правда, эксперименты с очками и головными уборами поубавили радости. К примеру, мои большие солнечные очки поставили систему распознавания в ступор, как и моя шапка-ушанка. А вот кепка и простая шапка-носок не смутили OPPO F7. В остальном же проблем с разблокировкой по лицу не возникает, срабатывает она моментально, стоит только поднять телефон. Поэтому, несмотря на удобно расположенный сенсор отпечатка пальца, я практически совсем про него забыл.

ColorOS 5 ColorOS 5 ColorOS 5 Также интересно рассказать, как система оптимизирована под наличие «чёлки» наверху экрана. В обычном режиме место справа и слева от выреза для камеры и динамика используется для системных уведомлений и уведомлений от приложений. Для каждого приложения отдельно можно отдельно задать, будет ли оно работать в полноэкранном режиме или нет. Это удобно, так как в некоторых «чёлка» мешает, а в других нет. Удобно, что, например, в играх рядом с «чёлкой» появляются дополнительные кнопки. Например, одна из них позволяет начать видеозапись экрана, другая сделает скриншот, третья — скроет рекламные баннеры поверх видео. Также режим записи экрана доступен и из шторки уведомлений в любое время.

В целом, система приятная, быстрая и удобная. После Android One нужно привыкнуть только к тому, что уведомления нужно сбрасывать другим образом, всё остальное же работает вполне ожидаемо.

Конкуренты

OPPO F7 Nokia 7 plus (обзор)

ASUS ZenFone 5 Операционная система

Android 8.1 Oreo, ColorOS 5.0 Android One 8.1 Oreo

Android 8.0 Oreo, ASUS ZenUI 5.0 Экран

6.23”, 2280x1080, 19:9, IPS, 405 ppi 6”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi 6.2”, 2246x1080, 19:9, IPS, 405 ppi Процессор

Mediatek Helio P60, 8 ядер (4x Cortex-A73 2 ГГц, 4x Cortex-A53 2 ГГц)

Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, 8 ядер (4x Kryo 260 2,2 ГГц, 4x Kryo 260 1,8 ГГц)

Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц)

Графика

Mali-G72 MP3 Adreno 512 Adreno 509 Оперативная память

4/6 ГБ 4/6 ГБ Накопитель

64/128 ГБ, выделенный слот для microSD

64 ГБ, совмещённый слот для microSD

64 ГБ, совмещённый слот для microSD

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры

Основная:

разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/1.8 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная:

разрешение матрицы: 12 Мп & 13 Мп диафрагма: f/1.75 & f/2.6 размер пикселя: 1.4 мкм & 1 мкм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1 мкм Основная двойная:

разрешение матрицы: 12 Мп & 8 Мп диафрагма: f/1.8 & f/2 размер пикселя: 1.4 мкм & 1.12 мкм размер матрицы: 1/2.55" & 1/4"

фокусное расстояние: 24 мм & 12 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 12 Мп & 8 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1.12 мкм размер матрицы: 1/4"

фокусное расстояние: 24 мм качество видео: до 1080p

Аккумулятор

3400 мАч, несъемный

3800 мАч, несъемный

3300 мАч, несъемный

Размеры

156x75x8 мм 158x76x8 мм 153x76x8 мм Масса

158 г 183 г 155 г Ориентировочная цена

23 000 рублей

28 000 рублей

28 000 рублей

Nokia 7 plus

Nokia 7 plus

Совсем недавно через наши руки прошёл прямой конкурент OPPO F7 — Nokia 7 plus. «Семёрка», надо сказать, имеет гораздо меньше компромиссных решений. К примеру, у неё самобытный и просто-напросто отличный дизайн, плюс корпус металлический с керамическим покрытием, что внушает гораздо больше уверенности, чем лёгкий пластиковый корпус F7. Хотя оба смартфона не имеют защиты от воды или падений.

Nokia 7 plus хороша и в остальных отношениях: хорошо фотографирует, имеет отличный дисплей и звук, быстро работает. А также у неё есть, казалось бы, само собой разумеющиеся вещи для смартфона подобной ценовой категории — NFC и USB Type-C. Но экран, хотя и вытянутый, всё же занимает меньше площади лицевой панели, чем у OPPO F7, поэтому смотрится менее впечатляюще. Камера немного более капризная в автоматическом режиме, зато для при записи видео работает очень мощный, хоть и программный, стабилизатор.

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ASUS ZenFone 5 ASUS ZenFone 5 ZenFone 5 только представили в России , но скоро его обзор уже появится на нашем сайте. Как водится, у него есть свои плюсы и минусы. Во-первых, он отлично выглядит. Как и у OPPO F7, у пятого «Зенфона» 6,2-дюймовый экран с «чёлкой» наверху и закруглёнными краями дисплея внизу. Но ASUS пошла чуть дальше и также вдохновилась дизайном и задней камеры iPhone X. Поэтому почти единственное, что визуально отличает смартфоны, это традиционные переливающиеся концентрические круги, которые ASUS частенько ипользует в ноутбуках и смартфонах и, надо сказать, весьма удачно. Но если не придираться к тому, откуда растут ноги у дизайна, ZenFone 5 выглядит очень круто. И снимает неплохо, хотя, на мой взгляд, немного хуже, чем OPPO F7. Сердцем служит Snapdragon 636, который будет немного медленнее, нежели Helio P60, но разница не слишком велика. Зато у ZenFone 5 есть NFC.

В заключение

OPPO F7 получился немного противоречивым смартфоном. С одной стороны, в этой ценовой категории уже как-то стыдно выпускать современный телефон без NFC, USB Type-C, замедленной видеосъёмки, съёмки в 4К. Да и корпус, по крайней мере в красном цвете, как у нас, на фотографиях выглядит лучше, чем вживую, так как вживую он моментально заляпывается отпечатками пальцев, да и просто ощущается непрочным.

OPPO F7 Одновременно с тем у OPPO F7 предостаточно и положительных сторон. Например, экран почти во всю лицевую панель — это очень удобно и очень красиво. И всегда можно настроить для каждого приложения в отдельности, как оно будет масштабироваться, чтобы влезть в дисплей с соотношением сторон 19:9, да еще и с «чёлкой» наверху. Кстати, последняя очень скромная по величине, поэтому справа и слева от неё осталось полно места для различных уведомлений. А в полноэкранных приложениях, например, в играх, рядом с «чёлкой» можно активировать специальные клавиши, например, чтобы в одно нажатие начать видеозапись экрана. Честно говоря, мне большой экран понравился во всех отношениях. Да и настроен он неплохо, и покрывает стандарт sRGB на все 100 процентов.

Также OPPO F7 оснащается уже гораздо более удобной оболочкой — ColorOS 5, которая куда ближе к привычному Android. Работает она отлично, к тому же привносит и свои собственные функции. Например, разблокировку экрана с помощью распознавания лица, которое в F7 работает просто фантастически быстро и аккуратно даже в условиях плохого освещения до тех пор, пока вы не оденете шапку-ушанку или огромные очки.

OPPO F7 OPPO F7 оснащён «всего» двумя камерами, но обе они оставляют отличное впечатление. Любопытно, что фронтальная делаеи отличные портреты с хорошей детализацией и насыщенными цветами, если вы снимаетесь в одиночку, а вот групповые снимки получаются бледнее и мутнее.

Напоследок стоит отметить и быстрый процессор Mediatek Helio P60 со встроенным модулем для функций, основанных на ИИ и машинном обучении. Но и в играх, и в повседневных задачах Mediatek Helio P60 показывает себя отлично для системы-на-кристалле смартфона среднего ценового сегмента.