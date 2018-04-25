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Безрамочный смартфон Oppo F7 с селфи-камерой на 25 Мп выходит в России
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Безрамочный смартфон Oppo F7 с селфи-камерой на 25 Мп выходит в России 

Ferra.ru 1 час назад
Китайская компания Oppo объявила о скором начале продаж смартфона Oppo F7 (обзор) в России. Это модель для любителей селфи. Смартфон выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, при этом дисплей занимает 88% передней поверхности.
Российские продажи Oppo F7 начнутся 27 апреля 2018 года по рекомендованной розничной цене 22 990 рублей.
Смартфон получил фронтальную камеру на 25 Мп. Предусмотрена функция Beauty 2.0 на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов, а также распознавание лица для разблокировки.
Oppo F7 оснащается 6,23-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, основной камерой на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 156 x 75,3 x 7,8, а вес — 158 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.
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