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Чудо-женщина хвалит Huawei Mate 10, но делает это с iPhone
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Чудо-женщина хвалит Huawei Mate 10, но делает это с iPhone 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Чудо-женщина хвалит Huawei Mate 10, но делает это с iPhoneHuawei часто обращается к звездам шоу-бизнеса и популярным голливудским актерам для пиара очередного смартфона. Очередь дошла до героини фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот. По совместительству она амбассадор китайского производителя электроники.
На Twitter 32-летней израильской актрисы и фотомодели подписано более 1.77 миллионов читателей. Достойный показатель для рекламы.
В руки Гадот попал актуальный флагман Huawei Mate 10 и девушка растеклась в комплиментах: «Поздоровайся с моим новым помощником!» и соответствующие теги с отсылкой на Huawei.
Выглядело это примерно так: «Я люблю фотографировать, снимать видео, и вообще люблю свой Huawei Mate 10. Тут крутая камера и все дела. Но все равно мне нравится iPhone, сколько б денег мне не платили в Huawei».
Вот только один нюанс — твит был отправлен с iPhone, о чем предательски говорит свидетельствует соответствующая приписка в официальном клиенте сервиса.
Потом твит Гадот удалила и вскоре опубликовала новый без факапа.
Say hello to my new mate! @HuaweiDeviceUSA pic.twitter.com/X7FNERPR9L
— Gal Gadot (@GalGadot) 25 апреля 2018 г.
А казус с iPhone Чудо-женщина объяснила так:
Я не пользуюсь iPhone. Мне нравится мой Huawei P20 и Mate 10 Pro. Они со мной повсюду.
Я просто положилась на свою, команду, которая как раз и занималась размещение видеороликов. Видимо, кто-то сделал публикацию с iPhone. Но это была не я.
Подобные истории уже были с LG и BlackBerry. Когда Дональд Трамп опубликовал призыв бороться с продукцией Apple и всячески бойкотировать компанию, сделал он это же с айфона.
Забавная штука. Лично я устал от айфонов и, возможно, сделал паузу, пересев на Android. Но я не кричу нигде, что Android — это божественная платформа. Хотя, может все из-за того, что мне просто не заносит Google, кто знает…
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