Чудо-женщина хвалит Huawei Mate 10, но делает это с iPhone

Чудо-женщина хвалит Huawei Mate 10, но делает это с iPhoneHuawei часто обращается к звездам шоу-бизнеса и популярным голливудским актерам для пиара очередного смартфона. Очередь дошла до героини фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот . По совместительству она амбассадор китайского производителя электроники.

На Twitter 32-летней израильской актрисы и фотомодели подписано более 1.77 миллионов читателей. Достойный показатель для рекламы.

В руки Гадот попал актуальный флагман Huawei Mate 10 и девушка растеклась в комплиментах: «Поздоровайся с моим новым помощником!» и соответствующие теги с отсылкой на Huawei.

Выглядело это примерно так: «Я люблю фотографировать, снимать видео, и вообще люблю свой Huawei Mate 10. Тут крутая камера и все дела. Но все равно мне нравится iPhone, сколько б денег мне не платили в Huawei».

Вот только один нюанс — твит был отправлен с iPhone, о чем предательски говорит свидетельствует соответствующая приписка в официальном клиенте сервиса.

Потом твит Гадот удалила и вскоре опубликовала новый без факапа.

Say hello to my new mate! @HuaweiDeviceUSA pic.twitter.com/X7FNERPR9L

— Gal Gadot (@GalGadot) 25 апреля 2018 г.

А казус с iPhone Чудо-женщина объяснила так:

Я не пользуюсь iPhone. Мне нравится мой Huawei P20 и Mate 10 Pro. Они со мной повсюду.

Я просто положилась на свою, команду, которая как раз и занималась размещение видеороликов. Видимо, кто-то сделал публикацию с iPhone. Но это была не я.

Подобные истории уже были с LG и BlackBerry. Когда Дональд Трамп опубликовал призыв бороться с продукцией Apple и всячески бойкотировать компанию, сделал он это же с айфона.