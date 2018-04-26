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Samsung начала обновление Galaxy A7 (2017) до Android Oreo
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Samsung начала обновление Galaxy A7 (2017) до Android Oreo 

Android Insider 4 часа назад
Фото: Android Insider
В понедельник зарубежные источники рассказали о сроках обновления смартфонов Samsung до Android Oreo. Согласно сообщению инсайдеров, Galaxy S7 и S7 edge получат апдейт 18 мая. Владельцам линейки Galaxy A 2017 года рекомендовали дождаться первого дня лета. Похоже, планы изменились — пользователи Galaxy A7 уже обновляются.
О получении апдейта рассказали владельцы Galaxy A7 (2017) во Вьетнаме. Вес файла — 1,3 ГБ. Вдобавок смартфоны получили апрельское обновление безопасности, сообщает GSMarena.
Началось ли обновление в соседних азиатских странах — неизвестно. Также непонятны сроки рассылки Android Oreo в других регионах. Возможно, первое июня станет датой окончания апдейта, а не его началом.
На новость по традиции отреагировали пользователи Galaxy S7 и S7 edge. На их смартфоны обновление всё ещё не прилетело. Владельцы названных моделей считают ситуацию несправедливой, поскольку два года назад они были флагманами.
Поделиться мыслями об обновлении и его сроках можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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