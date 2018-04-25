Брендовая распродажа в GearBest: масштабные скидки на продукцию Teclast

Компания Teclast несколько лет назад заявила о себе, представив сразу несколько планшетных компьютеров на Android высочайшего качества по очень привлекательной цене. С тех пор прошло много времени, и сейчас ассортимент Teclast — это десятки моделей планшетов, трансформеров и ноутбуков на базе Android и Windows 10, и все они представлены в каталоге интернет-магазина GearBest.

Сегодня в GearBest стартовала акция, посвященная продукции Teclast, участвуя в которой, вы можете купить мощный планшет по цене ниже рынка, да еще и с бесплатной доставкой. А если сумма вашего заказа превысит $250, то можно будет активировать купон «BR-TC84Fsj» и получить дополнительную скидку 5%, что тоже очень приятно. На многие товары из ассортимента акции действует ограничение по количеству экземпляров: к примеру, новейших Teclast Master T10 всего 200 штук, и стоят эти планшеты всего лишь $205, располагая при этом 64 Гб постоянной памяти, ОЗУ в размере 6 Гб и большим экраном IPS с диагональю 10,1 дюйма. Компьютер работает на Android 7 Nougat и питается от батареи 8100 мАч.

Если вам необходим недорогой, но мощный ноутбук на Windows 10, то Teclast и GearBest могут предложить вам модель F7 всего за $300 — столько стоит смартфон среднего уровня. Здесь вас ждут скоростной SSD-накопитель емкостью 128 гигабайтов, полноразмерная клавиатура, порты USB 3.0 и экран Full HD с диагональю 14 дюймов ровно. Это оптимальное решение для работы дома, в офисе или в поездке. Разумеется, модельный ряд продукции Teclas вовсе не ограничивается одними лишь компьютерами, хотя их и вправду немало. Также здесь можно найти, например, внешний аккумулятор Teclast T200CE на 20000 мАч с четырьмя выходами USB — в GearBest такая полезная штуковина стоит $30 в рамках акции. Помимо этого, в наличии фирменный стилус Teclast TL — T6, всевозможные чехлы и даже съемные аппаратные клавиатуры для планшетов. И все это предлагается по очень выгодной цене при заказе именно в GearBest.