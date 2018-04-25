Топ-5 ноутбуков для обработки изображений в Photoshop

Adobe Photoshop на лэптопе — на что обратить внимание?

Чтобы обработка изображений в Photoshop на ноутбуке давалась легко, ваш лэптоп должен удовлетворять некоторым требованиям. Вот на какие пункты вы должны обратить особенное внимание: Дисплей: разрешение и конструкция являются решающими для того, чтобы при работе с Photoshop не возникло никакого разочарования. Зачастую портативные компьютеры оснащаются дисплеями разрешением лишь 1366х768 пикселей. При этом значительно лучше для детализации было бы работать с экранами, разрешение которых имеет разрешение Full-HD или выше.

RAM: также очень важным является и размер оперативной памяти. Особенно если вы желаете работать с большими проектами, программа от Adobe будет пожирать много RAM. По меньшей мере 4 Гбайт оперативной памяти должно быть установлено на ноутбуке — а лучше 8 Гбайт или даже больше.

CPU: третьей важной компонентой является процессор. Так как именно он отвечает за все вычислительные процессы, а зачастую и за отображение графики, экономить на нем не следует. С новыми моделями из серии Intel Core i5 или i7 вы будете чувствовать себя уверенно. 5 место: Lenovo IdeaPad Y50-70 В лице IdeaPad Y50-70 компания Lenovo предлагает превосходный мультимедийный ноутбук, который хорошо подходит и для использования Photoshop. Встроенный SSD-накопитель обеспечивает постоянно быструю работу.

Благодаря наличию процессора Intel Core i7 в вашем распоряжении всегда будет достаточно мощности, в то время как UHD-дисплей позаботится о четкости отображения контента. Для приобретения данного лэптопа вы должны запланировать расходы в размере около 74 000 рублей (нашли здесь). 4 место: Acer Aspire V Nitro VN7 С превосходным дисплеем и базово-солидным оснащением определенного внимания заслуживает Acer Aspire V Nitro. На борту у него есть мощная графическая карта Nvidia Geforce GTX 850M, с помощью которой можно запускать даже довольно требовательные игры.

При этом данный лэптоп не «квалифицирован» как ультрабук и, возможно, весит чуть больше, чем его конкуренты, зато он предлагает замечательное оснащение для работы с Adobe Photoshop, а с ценником около 98 000 рублей (нашли здесь) является еще и довольно доступным. 3 место: Lenovo Thinkpad X1 Carbon Touch Довольно долго компания Lenovo со своей линейкой ThinkPad является самым мощным игроком в бизнес-сегменте. Ultrabook X1 Carbon Touch прекрасно подходит и для работы с Photoshop.

Характерной для этого сегмента является величина дисплея в 14 дюймов — компромисс между двумя более распространенными размерностями. При желании можно взять комплектацию и с сенсорной панелью. Цены начинаются примерно от 107 000 рублей (нашли здесь). 2 место: DELL XPS 13 / 15 Как лучший Windows-ноутбук для работы с Photoshop нам представлется DELL XPS 15 и, соответственно, его младший брат DELL XPS 13. Актуальные модели при желании можно оснастить процессором Intel Core i7 и дисплеем с разрешением UHD. Благодаря функции калибровки цвета отображаются очень реалистично.

Внешне выделяется прежде всего очень тонкая рамка вокруг дисплея — благодаря ей ноутбук, несмотря на свои размеры, остается очень компактным. Но дешевым топовое оснащение не является: за устройство вам придется выложить на стол более чем 140 000 рублей. 1 место: Apple MacBook Pro 15,4” Retina Высокопроизводительный Apple-компьютер не оставляет шансов ни одному из конкурентов. В актуальной 15-дюймовой модели вы получаете наисовременнейшее «железо» и высококонтрастный дисплей Retina. Заслуживает рекомендации и меньшая, 13-дюймовая модель.

Среди дизайнеров и фотографов устройства от компании Apple пользуются большой популярностью. Негатив в данном случае связан только с высокой стоимостью: в зависимости от оснащения актуальные топовые модели могут стоить 135 000 рублей. Читайте также:

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