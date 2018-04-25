Xiaomi-распродажа в GearBest: снижение цен на смартфоны, умные часы и колонки

В интернет-магазине GearBest проходит распродажа, посвященная продукции всеми любимой компании Xiaomi. Сегодня на повестке дня сугубо актуальные гаджеты: смартфон, умная колонка и не менее умные наручные часы.

Всего за $180 вы можете купить смартфон Xiaomi Mi A1 в строгом черном цвете металлического корпуса. Купон на скидку не потребуется, а вот бесплатная доставка вам заранее гарантирована. Смартфон, как известно, работает на чистом Android 8 Oreo без прошивки MIUI, что обеспечивает ему повышенную производительность. Скидка распространяется на глобальную версию Xiaomi Mi A1 с поддержкой российских сетей LTE, экраном 5,5 дюйма Full HD, батареей 3080 мАч, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ROM и 8-ядерным процессором Qualcomm 625.

Также вашему вниманию предлагаются смарт-часы Xiaomi Huami AMAZFIT Sports со встроенным фитнес-трекером и стильным дизайном с круглым экраном вместо циферблата. В рамках флеш-распродажи они стоят ровно $100, и это английская международная версия, без иероглифов в интерфейсе. Часы умеют работать в паре со смартфоном по Bluetooth 4.2, у них есть 4 Гб памяти, 512 Мб RAM, GPS-ресивер, защита от воды, батарея 280 мАч на 5 дней работы и даже защита от воды и пыли по стандарту IP67. Устройство доставляется по России за 0 рублей.

Бесплатная доставка по нашей стране актуальна и для умной колонки Xiaomi Mi Bluetooth Speaker, оцененной в $9 с промо-кодом «LT2018424RU4». Компактная и легкая, она щеголяет стильным дизайном, громким 2-ваттным динамиком и аккумулятором 480 мАч, заряда которого хватает на 4 часа работы. Xiaomi Mi Bluetooth Speaker можно подключать к любым устройствам по Bluetooth, будь то смартфоны и планшеты на Android и iOS или настольные ПК и ноутбуки на Windows.