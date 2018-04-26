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Samsung выпустит улучшенную версию Galaxy S9 с аккумулятором на 4000 мАч
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Samsung выпустит улучшенную версию Galaxy S9 с аккумулятором на 4000 мАч 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Защищенный Galaxy S9 Active, чей релиз состоится позднее в этом году, получит аккумулятор емкостью 4000 мАч. Это почти на треть больше, чем у оригинальной модели. Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на скриншот с аппаратными спецификациями будущего смартфона.
Согласно представленным данным, Galaxy S9 Active получит 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти будет равен 4 ГБ, тогда как встроенной — 64 ГБ с возможностью расширения картами MicroSD.
Ожидается, что внешне Galaxy S9 Active будет значительно отличаться от стандартной модели. Вероятно, смартфон упакуют в корпус, выполненный из металла и поликарбоната. Такое сочетание позволит смартфону быть более устойчивым к повреждениям, гася удары и тем самым оберегая «начинку».
Релиз Galaxy S9 Active с большой долей вероятности состоится в августе, незадолго до выхода Galaxy Note 9. Защищенный флагман Samsung будет доступен для покупки только в операторской рознице Соединенных Штатов и, по давней традиции, не получит широкого распространения у потребителей.
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