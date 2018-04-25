Samsung Galaxy S9 Active сохранит аккумулятор на 4000 мАч

Вопрос выхода смартфона Galaxy S9 Mini находится в подвешенном состоянии. Все шансы за то, что в этом году такого аппарата снова не будет, чего нельзя сказать о модели Galaxy S9 Active. Она-то уже точно будет и чем ближе к анонсу, тем больше определенности появляется вокруг данной версии флагмана. Впрочем, слишком раннего анонса ждать не стоит. В прошлом году Galaxy S8 Active вышел летом, так что и в этом году ждать его раньше июня или июля не стоит.

Помимо усиленного корпуса, новейший Galaxy S9 Active получит аккумулятор емкостью 4000 мАч. Это и будут два основных достоинства модели, отличающие его от мартовского флагмана. В этом году защищенная версия S9 получит практически идентичные спецификации, что и базовая модель. Впрочем, все это пока еще только слухи, подтвердить или опровергнуть которые еще предстоит.

Пока можно вспомнить, какие характеристики в прошлом году получил предшественник модели Galaxy S9 Active. Смартфон вышел с 5,1-дюймовым экраном и имел разрешение 2560×1440 пикселей, объемы оперативной и внутренней памяти составили 4 Гбайт и 32 Гбайт. В качестве чипсета Samsung использовала однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 820, тогда как флагман серии работал на QSD 835.

Основная камера оказалась одинарной и имела разрешение 12 Мп. Защита от неблагоприятных воздействий обеспечивалась наличием сертификатов IP68 и MIL-STD-810G. Операционная система на старте продаж была Android 6.0 Marshmallow. В продажу Galaxy S8 Active поступил по цене около 360 евро.