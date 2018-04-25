Новый iPhone могут сделать полностью из стекла

Компания уже подала документы на получение патента на такое устройство.

Как сообщают СМИ, если раньше стекло использовали лишь для изготовления экрана и задней панели, то теперь из этого материала сделают весь смартфон. Металлический или пластиковый каркас использовать не планируется.

Главный редактор портала Appleinsider Ренат Гришин считает, что корпорация не случайно делает ставку на хрупкий материал.

"Стекло хорошо лежит в руке, это премиальный материал, он хорошо выглядит. Кроме того, стекло не очень дорогое. Спрос на стеклянные модели оказывается выше, чем на предыдущие", — сказал эксперт, передает радио «Москва FM».

В социальных сетях к идее сделать смартфон целиком из стекла отнеслись скептически. Пользователи уверены, что он будет не пригоден для ремонта или же его восстановление окажется слишком дорогим.

Кроме того, некоторые уверены, что таким образом компания намерена увеличить количество продаваемых устройств, так как, возможно, взамен разбитого гаджета придется покупать новый.

Ранее стало известно, что у iPhone будущего будет изогнутый экран, смартфон также получит бесконтактное управление.