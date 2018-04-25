Xiaomi представила смартфон Mi 6X с камерой, как у iPhone X

Смартфоны штампует один за другим. Не успели геймеры насладиться производительностью игрового Black Shark со встроенной системой охлаждения, как «зернышко риса» выкатило еще одну новинку.

Знакомьтесь, продвинутый смартфон среднего уровня с «безрамочным» дизайном, двойной камерой и весьма вкусным ценником.

Характеристики Xiaomi Mi 6x:

Экран: 5.99'' 2160 х 1080 пикселей

Процессор: Qualcomm Snapdragon 660 Память (ОЗУ/ПЗУ): 4/6 ГБ и 64/128 ГБ Камера: двойная, 12 МП + 20 МП Аккумулятор: 3010 мАч + технология быстрой зарядки

Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что традиционно для устройств Xiaomi.

Отдельно стоит отметить алгоритм работы камеры. Для того, чтобы снимки получались максимально естественными, китайцы задействовали технологию искусственного интеллекта при портретной съемке. А еще Mi 6X умеет определять тип сцен (пейзаж, пляж, ночь и т.д.).

В продажу поступят сразу пять цветовых вариантов корпусов: красный, розовый, золотой, черный, бирюзовый. Xiaomi — это не Apple , из презентации нового оттенка корпуса китайский производитель никогда не делает события.

Еще один интересный нюанс. Хоть модель и называется Mi 6X, на международный рынок она будет поставляться как Mi A2. И тут фанаты Android могут возрадоваться — смартфон уберегут от оболочки MIUI 9, отдав на растерзание пользователей «голый» Android 8.1 Oreo.

Наконец, о цене. Продажи Xiaomi Mi 6X запланированы на 27 апреля. Младшая версия (4 ГБ/ 64 ГБ) обойдется в $253 (15 500 рублей. За топовую (6 ГБ / 128 ГБ) придется выложить (19 400 рублей).