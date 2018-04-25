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Xiaomi представила смартфон Mi 6X с камерой, как у iPhone X
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Xiaomi представила смартфон Mi 6X с камерой, как у iPhone X 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Смартфоны штампует один за другим. Не успели геймеры насладиться производительностью игрового Black Shark со встроенной системой охлаждения, как «зернышко риса» выкатило еще одну новинку.
Знакомьтесь, продвинутый смартфон среднего уровня с «безрамочным» дизайном, двойной камерой и весьма вкусным ценником.
Характеристики Xiaomi Mi 6x:
Экран: 5.99'' 2160 х 1080 пикселей
Процессор: Qualcomm Snapdragon 660  Память (ОЗУ/ПЗУ): 4/6 ГБ и 64/128 ГБ  Камера: двойная, 12 МП + 20 МП  Аккумулятор: 3010 мАч + технология быстрой зарядки
Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что традиционно для устройств Xiaomi.
Отдельно стоит отметить алгоритм работы камеры. Для того, чтобы снимки получались максимально естественными, китайцы задействовали технологию искусственного интеллекта при портретной съемке. А еще Mi 6X умеет определять тип сцен (пейзаж, пляж, ночь и т.д.).
В продажу поступят сразу пять цветовых вариантов корпусов: красный, розовый, золотой, черный, бирюзовый. Xiaomi — это не Apple, из презентации нового оттенка корпуса китайский производитель никогда не делает события.
Еще один интересный нюанс. Хоть модель и называется Mi 6X, на международный рынок она будет поставляться как Mi A2. И тут фанаты Android могут возрадоваться — смартфон уберегут от оболочки MIUI 9, отдав на растерзание пользователей «голый» Android 8.1 Oreo.
Наконец, о цене. Продажи Xiaomi Mi 6X запланированы на 27 апреля. Младшая версия (4 ГБ/ 64 ГБ) обойдется в $253 (15 500 рублей. За топовую (6 ГБ / 128 ГБ) придется выложить (19 400 рублей).
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