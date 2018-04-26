Sony X Mount поможет «превратить» смартфон в PlayStation 4

Компания Sony представила интересное устройство для любителей поиграть на смартфоне. Новый аксессуар под названием X Mount представляет собой стандартного вида геймпад для консоли, дополнительно оснащенный штативом для крепления смартфона. С его помощью можно будет запустить на экране гаджета любые игры с PS4.

Вы спросите — а откуда на моем смартфоне возьмутся эти игры? Они вам и не понадобятся — геймпад нужно просто синхронизировать с консолью. К сожалению, новый гаджет работает исключительно со смартфонами Sony X. Список поддерживаемых моделей включает: XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, XZs, XZ, X Compact, Z5 Compact, Z5, X Performance, Z5 Premium. Продажи Sony X Mount стартуют в июне.

Источник: Sony

Фото: Sony Опрос: Вы играете в игры на смартфоне? Конечно. Это помогает скоротать время в дороге или очереди Да, когда совсем нечего делать Игры — это для детей, а я серьезный взрослый человек Нет, для игр есть компьютер Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Sony PlayStation 5 получит восьмиядерный гибридный процессор AMD Смотрим 3D-фильмы с PlayStation 3 и 4