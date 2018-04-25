Samsung обновит Galaxy Note 7 до Android Oreo

Samsung Electronics намерена обновить до Android 8.0 Oreo печально известный Galaxy Note 7, который был снят с производства больше года назад. Это следует из материалов сайта консорциума Wi-Fi Alliance, чье одобрение производитель должен получить непосредственно перед релизом.

В данном случае речь идет именно о Galaxy Note 7, а не о его продвинутой версии под названием Galaxy Note FE (Fan Edition), которая также получила добро на обновление. В документах регулятора обе модели фигурируют под разными идентификаторами, а потому ошибки быть попросту не может.

Причина, по которой Samsung решила выпустить Android Oreo для Galaxy Note 7, остается неизвестной. Поскольку каждое обновление вне зависимости от количества нововведений требует адаптации для конкретного устройства, предположить, что апдейт для фаблета был зарегистрирован «до кучи» с апдейтами для Galaxy S7 и S7 Edge, нельзя.

Релиз Galaxy Note 7 состоялся в августе 2016 года. Новинка стала прорывной моделью как в плане дизайна, так и в плане технических характеристик. Через несколько дней после появления смартфона в продаже владельцы стали жаловаться на самопроизвольные возгорания из-за — как выяснилось впоследствии — утечки лития из поврежденных аккумуляторов.

Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.