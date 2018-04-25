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Motorola представила несколько смартфонов линейки Moto E5
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Motorola представила несколько смартфонов линейки Moto E5 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Уже давно было известно, что Motorola собирается выпустить модели телефонов Moto E5 и E5 Plus. Однако компания представила не два, а сразу три девайса этой линейки. Moto E5 Plus, Moto E5 и Moto E5 Play получили очень похожий дизайн, а также сканер отпечатков пальцев сзади, который встроен в логотип. Просить за аппараты будут от €149.
Moto E5 Plus
Moto E5 Plus — наиболее интересная модель из всех трех. Аппарат получил 6-дюймовый Moto Display с разрешением 720 x 1440 точек, процессор Snapdragon 435, 3 гигабайта оперативной памяти и накопитель на 32 гигабайта. Сзади стоит простая 12-мегапиксельная камера с лазерным автофокусом, спереди — 5-мегапиксельная фронталка.
Из коробки смартфон идет с системой Android Oreo. Главной фишкой аппарата является аккумулятор на 5000 мАч с очень быстрой зарядкой. 15 минут зарядки хватит на 6 часов работы.
Moto E5  Обычный Moto E5 получил 5,7-дюймовый HD-дисплей с соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 425 и будет продаваться в вариантах 2ГБ/16ГБ и 3ГБ/32ГБ. Емкость аккумулятора этой модели составляет 4000 мАч, также поддерживается быстрая зарядка.
Сзади стоит неплохая 12-мегапиксельная камера с апертурой f/2.0 и размером пикселя 1,12 мкм. Спереди — 5-мегапиксельная фронталка со вспышкой.
Moto E5 Play
Moto E5 Play представляет собой модель еще попроще. Телефон будет поставляться с процессорами Snapdragon 425/Snapdragon 427, 2 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 16 гигабайт. Основная камера получила 8-мегапиксельный датчик и объектив f/2.0, фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей.
Емкость аккумулятора — 2800 мАч. Есть зарядка 10W. Эта модель получила пластиковый корпус со сменной задней крышкой. Дисплей у этой модели компактный — 5,2-дюймовый HD.
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