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Начались продажи самого тонкого в мире портативного монитора
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Начались продажи самого тонкого в мире портативного монитора 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Asus запустила продажи самого тонкого в мире портативного монитора — ZenScreen Go. Модель оценена в $380. Её толщина составляет всего 8 мм, а вес — 900 г. Монитор имеет IPS-дисплей диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей. Для передачи изображения и подзарядки устройства используется разъем USB-C.
В корпусе монитора имеется собственный аккумулятор емкостью 7800 мА•ч, которого хватает на 4 часа работы. В комплекте с Asus ZenScreen Go идет чехол, который может защищать экран устройства, пока оно лежит у вас в сумке, и служить подставкой во время использования.
Источник: Asus
Фото: Asus Опрос: Какая диагональ у вашего монитора? До 20 дюймов 20 — 30 дюймов Более 30 дюймов Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Philips представила огромный 4К-монитор 436M6VBPAB
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