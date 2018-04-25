Цена на iPhone 6 опустилась до критической отметки

Стоимость iPhone 6 с 32 гигабайтами постоянной памяти снизилась до 20 тысяч рублей. На торговой площадке Tmall устройство можно приобрести за 19 тысяч 990 рублей.

Смартфон iPhone 6 был представлен в 2014 году. Устройство значительно отличалось от предшественников. Оно было заключено в более тонкий корпус, а боковые грани стали закругленными. iPhone 5s имел плоские боковые грани.

Сейчас за сравнимую сумму можно приобрести ряд современных смартфонов на Android — Asus ZenFone 5 Lite, Huawei P20 Lite, Nokia 6.

На прошлой неделе был опубликован рейтинг моделей смартфонов, которые хотят купить россияне. На первом месте оказался Samsung Galaxy S8. За ним следуют iPhone 8 и iPhone X.