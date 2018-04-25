Появился уродский концепт MacBook X

Появился уродский концепт MacBook XИногда мне кажется, что даже если Apple создаст ноутбук, внешний вид которого можно будет менять еще на стадии предзаказа, обязательно найдутся недовольные. Ну не может MacBook нравится абсолютно всем. Особенно дизайнерам.

Эта категория людей постоянно изобретает что-то свое. Зачастую непрактичное, унылое или настолько футуристичное, что инженеры завода Foxconn с большим удовольствием послали бы таких парней куда подальше.

Очередная попытка от дизайнера Людовика Кампана выглядит даже не странно. У его концепта есть все шансы войти в ряды самых стремных из когда-либо представленных.

Судите сами:

Круглая клавиатура, закругленные словно у iPhone ребра, увеличенный никому ненужный TouchBar.

Таким Людовик видит новое поколение MacBook X. Радует одно, этот дизайнер вряд ли когда-нибудь найдет работу в Apple. Так что мы спасены.