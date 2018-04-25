Проектор Acer VL7860 Highend: компактность и высокое качество по высокой цене

Acer начала продажи нового лазерного проектора для домашних кинотеатров Acer VL7860 Highend в конце марта, и, поскольку это действительно мощное решение за небольшие для Hi-End-сегмента деньги, мы поторопились представить вам его обзор и тест. Итоги теста Acer VL7860 с высотой корпуса всего 310 мм представляет собой один из самых компактных тестируемых проекторов UHD. Помимо этого преимущества 4K-проектор — это одна из лучших моделей на рынке. Его отличает прекрасное качество изображения, достигнутое благодаря интерполированному разрешению 4K (3,840 x 2,160 пикселей с технологией XPR), высокой контрастности и поддержке HDR. Технические характеристики также приятно удивляют. Цена чуть менее 4000 евро, конечно, не слишком радует, но приемлема для такого высококлассного проектора, как Acer. Преимущества Чистое высококлассное разрешение 4K Поддержка HDR Очень хорошие технические характеристики Недостатки Высокая цена Потребляемая мощность во время работы Результаты тестирования Acer VL7860 Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 1 из 18 Соотношение цена/качество: 54 Качество изображения (60%): 99.2 Эргономичность (15%): 92.6 Оснащение (20%): 90.7 Энергоэффективность (5%): 76.1 Результаты тестирования Поставьте оценку — 95% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Совершенство домашнего кино

460 x 175 x 310 мм — такие компактные проекторы UHD до сих пор еще ни разу не тестировались, что сразу выводит VL7860 из ряда вон. Да и техническое обеспечение Acer демонстрирует высокий уровень качества. Например, VL7860 использует лазерную лампу, которая работает до 20 раз дольше, чем обычные модели UHP. Сам Acer указывает 30 тыс. часов в качестве срока службы. Лазерная лампа обеспечивает максимальный световой поток 1 7664 люменов, поэтому проектор дает прекрасную картинку даже в ярко освещенных комнатах. Еще более мощным проектором с подобными характеристиками будет только Optoma UHZ65.

Кстати, официальные технические характеристики Acer VL7860 не должны смутить вас. Хотя проектор заявляет изначально довольно низкое разрешение — 2,716 x 1,528 пикселей, благодаря интеллектуальной технологии переключения XPR реальны и полноценные 4K проекции. Для этого каждое изображение проецируется дважды: один раз без изменений и один раз — сдвинутым на 0,5 пикселя по диагонали. Таким образом, не только формат UHD может быть воспроизведен без потерь, но также очень хорошо масштабируется видео с низким разрешением.

Настоящее ощущение домашнего кинотеатра приходит благодаря специальным 4K Blu-ray, которые Acer может воспроизводить в полном цветовом великолепии, имея в своем арсенале HDCP 2.2 и HDR 10. Здесь прекрасно проявляют себя контрастность 1.255: 1 и шахматная, черно-белая контрастность 173: 1. Гамма-отклонение составляет всего 1%, так что даже в очень светлых и темных сценах легко будет разглядеть детали картинки.

В этой почти идеальной модели, к сожалению, можно все-таки найти, что покритиковать. С одной стороны, из-за использовании технологии DLP чаще появляется эффект радуги, а с другой стороны — отсутствует поддержка 3D. Последнее, однако, вряд ли будет заметно в связи с падением популярности данного формата. Да и эффект радуги не обязательно станет проблемой, ведь каждый человек имеет индивидуальное цветовосприятие. Лучше всего будет сначала протестировать проектор, поскольку возможно, что именно вы не заметите эти артефакты технологии DLP.

Идеальная технология для UHD Blu-ray Настройка Acer VL7860 достаточно проста благодаря 1,6-кратному оптическому зуму и возможности вертикального и горизонтального перемещения объектива по технологии LensShift. Экран может быть максимально увеличен до 300 дюймов (диагональ 7,62 метра). Проектор оснащен одним VGA и двумя HDMI портами, которые поддерживают текущий стандарт HDMI 2.0a, необходимый для воспроизведения UHD Blu-ray. Кроме того, установлены два динамика мощностью 5 Вт, но они, конечно, еще довольно далеки от качества звука, который дает полноценная звуковая система домашнего кинотеатра.

«Пожиратель» электроэнергии в действии

Как и ожидалось, проектор UHD нельзя назвать энергосберегающим. При нормальной работе мы намерили 344 Вт, которые могут быть уменьшены в режиме ECO примерно до 212 Вт. Но от высокого светового потока у вас в этом режиме, конечно, ничего не останется. В режиме ожидания энергопотребление остается только-только в пределах разумного: в среднем потребляется 0,5 Вт.

Альтернатива покруче: Optoma UHZ65

Устроить кинотеатр у себя дома — реальное, но недешевое удовольствие. А поможет в этом профессиональный проектор вроде Optoma UHZ65, который мы протестировали в нашей испытательной лаборатории.

Альтернатива подешевле: BenQ TH683

По итогам лабораторных испытаний проектор BenQ TH683 получил достаточно высокую оценку. Лучше всего он показал себя в таких отдельных зачетных дисциплинах как «Энергоэффективность», «Качество изображения» и «Оснащение». Опрос: Что лучше — телевизор или проектор? Телевизор Проектор Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как выбрать проектор для дома: какое разрешение подойдет именно вам Как выбрать проектор для дома: DLP или LCD?

Как выбрать проектор для дома: сколько люменов достаточно? Результаты тестирования Acer VL7860 Характеристики и результаты тестирования Acer VL7860 Соотношение цена/качество 54 Технология проецирования Laser Номинальное разрешение 2.716 x 1.528 точек 3D режим kein 3D Габариты 460 x 175 x 310 мм Вес 7,8 кг Размер диагонали изображения 0,58 — 7,62 м Потолочное крепление нет данных HDMI 2 выхода VGA / D-Sub 1 выход Гарантия на лампу 12 месяцев Срок службы лампы нет данных Световой поток 1.764 лм Контраст 1.255:1 Контраст по шахматной таблице 173:1 Отклонение гамма-кривых 1% Энергопотребление в рабочем режиме 344 Вт Энергопотребление в эко-режиме 212 Вт Энергопотребление в режиме ожидания 0,5 Вт Фото: Acer