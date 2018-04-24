Samsung вот-вот выпустит Galaxy A6 и Galaxy A6+: изображения и характеристики

Компания Samsung уже совсем близка к релизу двух «середнячков» на Android — Galaxy A6 и Galaxy A6+. Сначала характеристики устройств от лица анонимного аккаунта @bang_gogo_ появились в Twitter, а позднее утечку дополнил голландский сайт TechTastic.nl, раскрыв внешность будущих новинок.

#samsung #GalaxyA6 3GB RAM, 32GB ROM, 2220 × 1080 FHD+ 5.6" Infinity Display 441 ppi, Exynos 7870 Octa ∎∎∎∎

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Оба аппарата относятся к среднему уровню. Galaxy A6 обещают 5,6-дюймовый «бескрайний» экран FullHD+ (2220x1080) с плотностью 441 пиксель на дюйм, 8-ядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. У A6+ дисплей будет чуть крупнее (6"), но разрешение сохранится, а оперативной памяти больше — 4 ГБ. В качестве «мозгов» выступит Qualcomm Snapdragon 625 либо Snapdragon 450.

Судя по изображениям, Galaxy A6+ оснастят двойной камерой — как Galaxy S9+, цельнометаллическим корпусом и гибридным слотом для SIM-карт, поддерживающим одновременно две «симки» и одну microSD-карту.

Эта модель выйдет в черной, синей и золотистой расцветках.

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