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Samsung вот-вот выпустит Galaxy A6 и Galaxy A6+: изображения и характеристики
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Samsung вот-вот выпустит Galaxy A6 и Galaxy A6+: изображения и характеристики 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Samsung уже совсем близка к релизу двух «середнячков» на Android — Galaxy A6 и Galaxy A6+. Сначала характеристики устройств от лица анонимного аккаунта @bang_gogo_ появились в Twitter, а позднее утечку дополнил голландский сайт TechTastic.nl, раскрыв внешность будущих новинок.
#samsung #GalaxyA6 3GB RAM, 32GB ROM, 2220 × 1080 FHD+ 5.6" Infinity Display 441 ppi, Exynos 7870 Octa ∎∎∎∎
— ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ (@bang_gogo_) 5 апреля 2018 г.
Оба аппарата относятся к среднему уровню. Galaxy A6 обещают 5,6-дюймовый «бескрайний» экран FullHD+ (2220x1080) с плотностью 441 пиксель на дюйм, 8-ядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. У A6+ дисплей будет чуть крупнее (6"), но разрешение сохранится, а оперативной памяти больше — 4 ГБ. В качестве «мозгов» выступит Qualcomm Snapdragon 625 либо Snapdragon 450.
Судя по изображениям, Galaxy A6+ оснастят двойной камерой — как Galaxy S9+, цельнометаллическим корпусом и гибридным слотом для SIM-карт, поддерживающим одновременно две «симки» и одну microSD-карту.
Эта модель выйдет в черной, синей и золотистой расцветках.
∎Samsung выпустила смартфон, не умеющий выходить в интернет читайте также
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