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Samsung выпустила скоростные твердотельные M.2-накопители
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Samsung выпустила скоростные твердотельные M.2-накопители 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Samsung представила новые скоростные твердотельные M.2-накопители — Samsung 970 PRO и 970 EVO. Модели рассчитаны на потребительский рынок. Их габариты составляют 22х80 мм. Новинки относятся к спецификации NVM Express (NVMe), то есть подключаются с помощью шины PCI Express (в данном случае PCIe 3.0 x4), что обеспечивает повышенные показатели скорости чтения и записи, а также снижает задержки.
В основе моделей 970 PRO лежат микрочипы Samsung 64L V-NAND 2-bit MLC. Скорость последовательного чтения и записи информации — 3500 и 2700 Мбайт/с соответственно. Есть варианты емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. В основе 970 EVO используются Samsung 64L V-NAND 3-bit MLC. Скорость последовательного чтения — до 3500 Мбайт/с, записи — до 2500 Мбайт/с. Емкость — 250 и 500 ГБ, 1 и 2 ТБ. Цена 970 PRO — от $330, 970 EVO — от $120.
Источник: Samsung
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