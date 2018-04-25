Samsung выпустила скоростные твердотельные M.2-накопители

Компания Samsung представила новые скоростные твердотельные M.2-накопители — Samsung 970 PRO и 970 EVO. Модели рассчитаны на потребительский рынок. Их габариты составляют 22х80 мм. Новинки относятся к спецификации NVM Express (NVMe), то есть подключаются с помощью шины PCI Express (в данном случае PCIe 3.0 x4), что обеспечивает повышенные показатели скорости чтения и записи, а также снижает задержки.

В основе моделей 970 PRO лежат микрочипы Samsung 64L V-NAND 2-bit MLC. Скорость последовательного чтения и записи информации — 3500 и 2700 Мбайт/с соответственно. Есть варианты емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. В основе 970 EVO используются Samsung 64L V-NAND 3-bit MLC. Скорость последовательного чтения — до 3500 Мбайт/с, записи — до 2500 Мбайт/с. Емкость — 250 и 500 ГБ, 1 и 2 ТБ. Цена 970 PRO — от $330, 970 EVO — от $120.

Источник: Samsung

Фото: Samsung Какой накопитель вы используете в домашнем ПК в качестве системного диска HDD SSD SATA (II, III) SSD M.2 Другой у меня Mac, я не знаю Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлен самый емкий в мире SSD-накопитель

Seagate представила самый быстрый, вместительный и надежный жесткий диск для ПК