Какой смартфон купить до 20 тысяч рублей?

На мой взгляд, 20 тысяч рублей — сумма, которая позволяет приобрести довольно интересные устройства, которые будут не сильно хуже флагманских решений. Что же можно приобрести за эти деньги?

Huawei P20 Lite

Хочу начать с Huawei P20 Lite. В России девайс оценен в 19 990 рублей. И за эти деньги потребители получат компактный, красивый, трендовый аппарат. Здесь и вырез в дисплее, и тонкие рамки по аналогии с iPhone X. Здесь неплохой FHD-дисплей и соотношение 18:9.

Недостатком можно назвать Kirin 659 — довольно бюджетный процессор, устанавливаемый в устройства Huawei стоимостью от 7 тысяч рублей. Однако девайс не про «железо». Главной особенностью смартфона является премиальный внешний вид. За 20 тысяч рублей на российском рынке попросту нет ничего с тонкими рамками и вырезом в дисплее.

Xiaomi Mi 6 и Mi MIX 2 В эту сумму укладываются Mi 6 и Mi MIX 2. Конечно, MIX 2 стоит незначительно дороже 20 тысяч, однако предположим, что потребители не имеют жестких ценовых ограничений. Оба аппарата оснащены процессором Snapdragon 835. Mi 6 подойдет любителям компактных аппаратов, тогда как MIX 2 станет идеальным решением для любителей трендовых фишек. Например, MIX 2 оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9. Рамки устройства очень тонкие, а сверху нет выреза в дисплее. Поэтому MIX 2 еще и вариант для людей, которые не признают «монобровь».

Sharp Aquos S2 На GearBest смартфон можно купить за 10 тысяч рублей. За эти деньги потребители получат красивый аппарат с тонкими рамками и вырезом в дисплее. Это самый дешевый девайс от известного бренда, соответствующий тенденциям рынка. Кроме того, девайс получил процессор Snapdragon 630, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Xiaomi Redmi Note 5 и Mi 6X Девайсы являются довольно бюджетными. Mi 6X планируют представить 25 апреля, смартфон получит процессор Snapdragon 660, что довольно неплохо. При этом наверняка аппарат не будет стоить дороже 20-25 тысяч рублей.

Redmi Note 5 между тем является отличным бюджетным решением с хорошей камерой, неплохим процессором Snapdragon 636, 4/6 ГБ ОЗУ. Оценен аппарат примерно в 15 тысяч рублей.

Таким образом, если вы желаете трендовый, свежий, производительный гаджет с хорошей камерой, следует рассмотреть к покупке Mi 6X. Если же вас устраивают возможности Redmi Note 5, можно остановиться и на нем.

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