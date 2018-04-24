Чем новый iPhone будет круче флагманов на Android

iPhone 2018 модельного года будет иметь неоспоримое преимущество перед флагманскими смартфонами на Android, передает DigiTimes. Уникальной особенностью будущего флагмана станет процессор А12, выполненный по 7-нм технологическому процессу. Такой «камень» будет умещать на себе рекордное количество транзисторов, оставаясь единственным ARM-решением подобного типа до 2019 года.

Переход с 10— на 7-нм техпроцесс сопряжен со значительными трудностями и, согласно данным, которые DigiTimes сообщили источники в отрасли, преодолеть их все к настоящему моменту удалось только TSMC. По другой информации, Samsung Electronics также активно осваивает современные технологические нормы производства процессоров, которые, возможно, дебютируют одновременно с релизом Galaxy X.

Утончение технологического процессора напрямую влияет на показатели вычислительной мощности и энергоэффективности. Ожидается, что предстоящий чипсет A12 от Apple будет как минимум на 20% производительнее системы актуального поколения при возросшей на 40% энергоэффективности. Релиз дебютного iPhone на базе 7-нм процессора ожидается в начале четвертого квартала 2018 года.

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