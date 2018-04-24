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Чем новый iPhone будет круче флагманов на Android
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Чем новый iPhone будет круче флагманов на Android 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
iPhone 2018 модельного года будет иметь неоспоримое преимущество перед флагманскими смартфонами на Android, передает DigiTimes. Уникальной особенностью будущего флагмана станет процессор А12, выполненный по 7-нм технологическому процессу. Такой «камень» будет умещать на себе рекордное количество транзисторов, оставаясь единственным ARM-решением подобного типа до 2019 года.
Переход с 10— на 7-нм техпроцесс сопряжен со значительными трудностями и, согласно данным, которые DigiTimes сообщили источники в отрасли, преодолеть их все к настоящему моменту удалось только TSMC. По другой информации, Samsung Electronics также активно осваивает современные технологические нормы производства процессоров, которые, возможно, дебютируют одновременно с релизом Galaxy X.
Утончение технологического процессора напрямую влияет на показатели вычислительной мощности и энергоэффективности. Ожидается, что предстоящий чипсет A12 от Apple будет как минимум на 20% производительнее системы актуального поколения при возросшей на 40% энергоэффективности. Релиз дебютного iPhone на базе 7-нм процессора ожидается в начале четвертого квартала 2018 года.
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