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Nokia X6 могут представить на этой неделе
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Nokia X6 могут представить на этой неделе 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Китайский портал Gizchina сообщил, что уже в эту пятницу, 27 апреля, компания HMD Global представит Nokia X6. Ранее в сети ходили слухи, что на презентации представят либо обновлённый NokiaX, либо флагманскую модель. Однако, как передает ресурс, Nokia X6 станет «промежуточной» и займёт место между Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus.
Смартфон получит 5,8-дюймовый безрамочный дисплей с соотношением сторон 19:9, а задняя панель будет оснащена вертикальной двойной камерой с объективом Carl Zeiss. В продажу поступят две модификации с разными процессорами — Helio P60 (4 ГБ оперативной памяти) и Snapdragon 636 (6 ГБ оперативной памяти). Что касается операционной системы, на Nokia X6 будет работать на Android 8 Oreo.
Стоимость Nokia X6 составит 250 (доступная модель) и 285 (топовая модель) долларов.
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