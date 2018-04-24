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Смартфон Nokia X6 с двойной камерой Zeiss дебютирует 27 апреля
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Смартфон Nokia X6 с двойной камерой Zeiss дебютирует 27 апреля 

Ferra.ru 2 часа назад
Компания HMD Global представит в пятницу, 27 апреля 2018 года, новый смартфон Nokia X6. Об этом сообщили китайские источники.
Оригинальный Nokia X6  Интересно, что смартфон с таким названием уже выпускался. Оригинальный Nokia X6 дебютировал осенью 2009 года Он позиционировался как музыкальный тачфон и работал на базе платформы S60 5th edition.
По предварительным данным, новый Nokia X6 оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss и вертикальной организацией. Предусмотрено два варианта аппаратной платформы — процессор Qualcomm Snapdragon 636 с 6 ГБ оперативной памяти и MediaTek Helio P60 с 4 ГБ оперативной памяти. В первом случае смартфон будет стоить $285, а во втором — $255. Обе версии работают на базе Android 8.0 Oreo.
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