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Смартфон Nokia X6 с «бровью» показался на живых фото
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Смартфон Nokia X6 с «бровью» показался на живых фото 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
В сети появились живые фотографии и дополнительные подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia X6 (или Nokia X), пока не представленном производителем официально.
Подборку живых фотографий опубликовал один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba с мероприятия HMD Globa в Пекине, которое продлится до 2 мая 2018 года.
По слухам смартфон должен был получить название Nokia X6, но маркетинговые материалы указывают на Nokia X. Интересно, что в 2014 году Nokia X (обзор) стал первым смартфоном Nokia на базе операционной системы Android. Правда, Android там был замаскирован и довольно сильно стилизован под Windows Phone. В то время как оригинальный Nokia X6 дебютировал осенью 2009 года. Он позиционировался как музыкальный тачфон и работал на базе платформы S60 5th edition.
Судя по фото, Nokia X окажется первым смартфоном HMD Global с вырезом экрана в стиле iPhone X. Также можно увидеть двойную основную камеру и сканер отпечатков на задней панели.
По предварительным данным, новый Nokia X6 оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss и вертикальной организацией. Предусмотрено два варианта аппаратной платформы — процессор Qualcomm Snapdragon 636 с 6 ГБ оперативной памяти и MediaTek Helio P60 с 4 ГБ оперативной памяти. В первом случае смартфон будет стоить $285, а во втором — $255. Обе версии работают на базе Android 8.0 Oreo.
Официальный дебют Nokia X/X6 ожидается 16 мая 2018 года.
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